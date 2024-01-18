المتطرف بن غفير يطلب من الجيش قتل الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا خطرا على حياة الصهاينة!

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حثّ وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس الجنود الصهاينة بإطلاق النار على أي فلسطيني في الضفة الغربية حتى لو يشكل خطرا على حياتهم.وذكر بن غفير خلال لقاء مع جنود الإحتلال في الضفة الغربية أن إسرائيل بأكملها تدعمهم. وقال بالحرف، لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر مميت أو ترون إرهابيا، حتى لو لم يعرضكم للخطر أطلقوا النار.وأضاف، إن دولة إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وتثق بكم، وهي متأكدة من أنكم ستقاتلون الإرهابيين بعزم.. لقد رأيت قدراتكم، أنتم رأس الحربة في شرطة حرس الحدود.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 367 شهيداً، بينهم 97 طفلا، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 4 آلاف، بينهم 637 طفلا.