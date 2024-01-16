سوريا - لبنان - فلسطين

عقوبات أوروبية على قائد حماس يحيى السنوار!


فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حركة حماس الفلسطينية ووضع قائد الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة عقوبات الاتحاد.
وذكر بيان المجلس الأوروبي، اليوم قرر المجلس إضافة شخص آخر إلى قائمة الإرهابيين (بحسب تعبير البيان) يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحماس.
وتؤكد الوثيقة أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ مع اليوم الثلاثاء.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قبل أيام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تجمع معلومات عن كبار قادة حركة حماس ومواقع احتجاز الرهائن في غزة وتقدمها لإسرائيل.
وأوضحت نيويورك تايمز إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع، ويعتقد أيضا أنه محاط بالرهائن الذين يستخدمون دروعا بشرية، مما يعقد إلى حد كبير تنفيذ عملية عسكرية للقبض عليه أو قتله.
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عقوبات أوروبية على قائد حماس يحيى السنوار!
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