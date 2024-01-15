تسعة مصابين بحوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط فلسطين

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أعلنت وسائل إعلام الإحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، عن إصابة 9 أشخاص بحوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط الكيان.بالمقابل، أوضحت نجمة داود الحمراء إنها تتعامل مع العديد من الإصابات في شارع حروشوت في رعنانا جراء حادث طعن ودهس، وحادث تدافع في شارع عزوزة على زاوية طريق القدس بالمدينة.وقالت الشرطة إن حدثا غير عادي يجري في رعنانا، وقوات الشرطة في مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابسات الحدث.وأكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أن 9 إسرائيليين أصيبوا جراء تعرضهم للدهس والطعن في عدة أماكن في رعنانا، في حادث تحقق الشرطة في ملابساته، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة و6 آخرون بجروح متوسطة.