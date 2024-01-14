السيد حسن نصر الله : من يجب أن يخشى ويخاف من الحرب هو إسرائيل وشعب العدو ومستوطنوه وليس لبنان

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، أن الأمريكيين هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ إسرائيل ستشنّ حربا على البلاد.

وقال السيد نصر الله في كلمة في "ذكرى أسبوع الشهيد وسام حسن طويل"، اليوم الأحد: "الأمريكيون هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ إسرائيل ستشنّ حربا على البلاد، تهويلكم لن يُجدي نفعا لا اليوم ولا غدا ولا في أيّ يوم من الأيام".

وأضاف: "يتم تهديدنا بألوية مهزومة في غزّة "يا هلا ومرحب"، الجيش الإسرائيلي حين كان مُعافى وبكامل عتاده تحطّم أمام مقاومينا في حرب تموز".

وتابع: "من يجب أن يخشى ويخاف من الحرب هو إسرائيل وشعب العدو ومستوطنوه وليس لبنان، نحن جاهزون للحرب منذ 99 يوما ولا نخافها وسنقاتل بلا أسقف وبلا حدود".

وأكد السيد نصرالله على أنه "على الأمريكي الذي يدعي الخوف على لبنان أن يخاف على أداته في المنطقة وقاعدته العسكرية".