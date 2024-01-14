جيش الإحتلال يعتقل شقيقتي القيادي في حماس الشهيد صالح العاروري!

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أفادت الأنباء اليوم الأحد، بأن جيش الإحتلال الغاشم قد إعتقل شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري، والذي إغتالته يد الكيان الغاصب الآثمة بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وذكر الخبر بأن دلال وفاطمة العاروري شقيقتا صالح العاروري، قد إعتُقلتا بعد إقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.وفي السياق ذاته، كانت حركة حماس قد أعلنت في الثالث من يناير الجاري إستشهاد العاروري وإثنين من قادة القسام في بيروت، باستهداف صهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأوضحت وسائل إعلام لبنانية إن العاروري قتل في انفجار في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية جراء إستهداف مسيرة صهيونية مكتباً لحركة حماس في المنطقة.