"حزب الله" يعلن استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

أعلن حزب الله اللبناني، قصف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.

وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية [حزب الله] قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع العاصي، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و استهدف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين وتجمّع آخر في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة".

ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، موقع بركة ريشا، وقصف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة، ومستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني".