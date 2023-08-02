سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان/ رياض سلامة: دخلَ بسلامة وخرجَ بندامة


د.جواد الهنداوي ||

 

       اتناول الموضوع من حيث انتهى الزميل الصحفي واصف عواضه ، في مقاله ،المنشور في ٢٠٢٣/٨/١ ،في صحيفة الحوار نيوز الالكترونية اللبنانية ، وعنوانه ” رياض سلامة يودع العرش المالي : دخلَ نبياً مُلهماً و خرجَ شيطاناً رجيماً “.

   دخلَ رياض سلامة ” نبياً” كما يصفه الزميل عواضه ،ولكن مدة رسالته ٣٠ عاماً ، تعدّت بكثير مدة رسالة الانبياء عليهم السلام . رسالة خاتم الانبياء و رسول المسلمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أُختتمت في ٢٣ عاما ، ١٣ عاما في مكة المكّرمة و ١٠ اعوام في المدينة المنّورة . المقاربة والمقارنة في المدّة فقط ، ولا مقارنة او مقاربة ،لاسمح الله ، بالشخوص او بقدسية الرسول ( ص ) او بقدسية رسالته العظيمة .

  اذا اجتمعت السلطة وخزانة المال بيدٍ واحدة فسدت السلطة وخزانة المال وطالت اليد . ومَنْ يدّعي أنَّ السيد رياض سلامة لم تكْ لديه سلطة ،وكان فقط حاكم مصرف لبنان المركزي فهو واهم . لولا سلطته لما دام ثلاثين عاماً مؤتمناً على بيت المال . مصدر سلطته ليس الدستوراللبناني ، ولا اتفاق الطائف ، وانما أدارته لبيت المال بما يرضي ( ليس الله والوطن والشعب ) ،و انما اغلب سياسيي الداخل وقوى الخارج ،وفي مقدمة قوى الخارج الولايات المتحدة الامريكية.

لا ألوم رياض سلامة الذي بدأ عمله مصرفياً لحسابات واستثمارات الاغنياء ،ثمَّ نصّبه الشهيد رفيق الحريري حاكماً على مصرف لبنان عام ١٩٩٣ . ألومُ النظام الذي سمحَ لمسؤول مصرفي ان يدوم ثلاثين عاماً . وعلى الدول أنْ تعتبرْ ! و الاقربون من الدول الى لبنان ،في النظام السياسي ،وفي التعدديّة ، وفي المحاصصة ،أولى بالاعتبار . و الاعتبار هو الا يطول حاكم البنك المركزي ،في منصبه ،اكثر من المدة المقبولة والمعقولة ، فإنْ طالت مدته اصبحت الشبُهات والتكهنات مشروعة .

 كان رياض سلامة مُسيّساً حتى النُخاع ،ومَنْ ذا الذي غير مُسيّسْ في لبنان ؟ .

أغرتّه نجاحاته في بداية عمله فاتخذ قراراً عام ١٩٩٧ ، ربط بموجبه الليرة بالدولار ، وسمح باستخدام كلتا العملتين بالتبادل .كان يغازل الامريكين ،ويحلمُ ان يصبح رئيساً للجمهورية ،على حّدْ ما رشحَ عبر “ويكليكس” من اوراق السفير الامريكي الاسبق في لبنان جيفري فيلتمان (للمزيد انظر ، مقال بعنوان ، كيف قاد رياض سلامة لبنان الى الافلاس ومصادرة اموال المودعين ، العربي الجديد ،لندن ،٢٠٢٣/٧/٢٦ ) .

  إتكلَ رياض سلامة في عمله ليس على الله وليس على الوطن والشعب ،وانما على اقتناص الفرص ومسايرة اصحاب السلطة في الداخل وفي الخارج ،والذين لا تهمهم مصلحة لبنان ولا مصلحة الشعب ،فكانت النتيجة  افلاس لبنان وتدهور قيمة الليرة وخراب الاقتصاد .

ما يخشاه رياض سلامة اليوم ليس ملامة الضمير ، ولا ملاحقته من قبل السلطات اللبنانية ، وانما ملاحقته من قبل السلطات الفرنسية والالمانية بتهم فساد وتبييض اموال .

 مع كل ذلك ،لم يترك رياض سلامه عرشه باكياً كحال وزير المال في دولة نيجيريا ،حيث امهلوه قادة الانقلاب في نيجريا مدة ٤٨ ساعة لاعلامهم عن مواطن الفساد ومخبأ الاموال التي سُرقت من نيجيريا .

* رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات وتعزيز القدرات ، بروكسل  .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان/ رياض سلامة: دخلَ بسلامة وخرجَ بندامة
الإنعزاليون في لبنان يرقصون عُراة من الكرامة الوطنية..!
هل يخرج الحزب نفسه من السياسة ويعود الى حالة ما قبل 2005
بعد مغادرة سلامة.. حاكم مصرف لبنان المؤقت يعد بالإصلاح
هدد بالمقاطعة.. رسالة جديدة من السيد حسن نصر الله للسويد والدنمارك
المسيّرات فوق سوريا تثير خلافاً جديداً بين واشنطن وموسكو
انفجار سيارة مفخخة في منطقة السيدة زينب في سوريا
هل تحتاج أرض فلسطين دليل من أجل إثبات هويتها العربية؟
تربع نتنياهو بجدارة على قمة عرش النرجسية بعد إزاحة نيرون
انفجار بمنطقة "السيدة زينب" في سوريا..
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك