وزارة الدفاع التركية: دمشق طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية!

صرّحت وزارة الدفاع التركية بأن الحكومة السورية طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم "داعش"!، حيث جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "استجابة لطلب الحكومة السورية، نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا".

ويشارك وفد من وزارة الدفاع السورية في فعاليات معرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية الذي يقام في تركيا بمشاركة 120 دولة وأكثر من 400 شركة صناعات دفاعية من 44 دولة.