النكت والطرائف السياسية

الخرف يلاحق رؤساء أميركا، ترامب يخطئ في اسم زوجته!


ذكرت صحيفة ميرور البريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو أنه نسي اسم زوجته في علامة صارخة على الإصابة بالخرف وسوء الإدراك المعرفي. حيث أوضحت بأنه وأثناء حديثه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، صفق ترامب البالغ من العمر 77 عاما لزوجته التي دامت 18 عاما، ثم أشار إلى ميلانيا باسم "مرسيدس".

قائلاً ، أوه، يحبها كل الناس.. انظروا مرسيدس جيدة جدا،  في إشارة إلى زوجته ميلانيا.

وحظيّ هذا الخطأ الفادح باهتمام إعلامي واسع النطاق مع تزايد المناقشات حول ذكرى كل من ترامب والرئيس جو بايدن قبل انتخابات نوفمبر.

وكان ترامب قدخضع عام 2018 لاختبار الفحص المعرفي لفقدان الذاكرة أو الخرف المبكر وتفاخر بنتائجه خلال دورة الحملة الانتخابية، وحث منافسه بايدن على إجراء الاختبار في أسرع وقت ممكن.

وكان ترامب أول رئيس أمريكي يخضع للاختبار كجزء من فحصه الجسدي الرئاسي، وقال إن بايدن لم يخضع للاختبار الإدراكي لأنه لن يتمكن من اجتيازه.

وجاء هذا الخطأ الفادح في الوقت الذي يتصارع فيه العديد من الناشطين والنقاد والناخبين المخطئين مع فكرة أن أيا من المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024 سيكون أكبر رئيس في التاريخ بحلول نهاية فترة ولايته.

وبينما يواجه الرجلان أسئلة حول ما إذا كانا ببساطة أكبر من أن يصبحا رئيسين مرة أخرى، قال بول كويرك أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، إن التدهور المعرفي لترامب أكثر وضوحا من تدهور بايدن.

وأضاف لمجلة نيوزويك أن شعر بايدن الرمادي وتجاعيده هي الأهداف المفضلة لهجمات الجمهوريين.

ومع ذلك، يقول، من وجهة نظر الحملة، يجب أن يكون عمر بايدن أقل أهمية من التدهور المعرفي الواضح لترامب والذي يظهر في الكلام المشوش والأخطاء الفادحة والمتكررة في تجمع انتخابي تلو الآخر.

واعتبر كويرك أن بايدن سيكون على ما يرام إذا أعيد انتخابه في وقت لاحق من هذا العام وأن عمره لن "يضر بأدائه كرئيس".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخرف يلاحق رؤساء أميركا، ترامب يخطئ في اسم زوجته!
موقف محرج لرئيس الوزراء البريطاني وضيفه الهولندي!
تطبيق تيك توك يُرعب المسؤولون الأمريكيون مجدداً
واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل
بالفيديو .... امريكيون يعبرون عن مدى كرههم لترامب بطريقة طريفة
عندما يسد مصطفى عبد اللطيف مشتت الدين بالديون ( فيديو )
بالفيديو .. اضحك من قلبك .. بطولات جيش اسرائيل
حديث دار بين الرئيس الروسي بوتين والملك سلمان ملك ال سعود ( طرفة )
ترامب في موقف محرج خلال تعزية أرملة جندي
ترامب يظهر بلحية ومرتدياً زي سبايدر مان
الاكثر مشاهدة في (النكت والطرائف السياسية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك