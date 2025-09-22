مكتب المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني يعلن الأربعاء غرة شهر ربيع الآخر

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين، (22 أيلول 2025)، ان يوم الأربعاء المقبل هو الأول من شهر ربيع الآخر.

وذكر بيان لمكتب السيستاني في النجف الأشرف أن "يوم غدٍ الثلاثاء هو المكمّل لشهر ربيع الأول، ويوم الأربعاء، هو الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1447 للهجرة".

وكان ديوان الوقف السني، أعلن أمس الأحد، أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون هو الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجرية".