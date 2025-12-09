لماذا حذف الإنجيل اسم النبي اسماعيل (ع)؟

مصطفى الهادي.

(أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى).(1)

لمّا لم يستطيعوا سب رسول الله (ص) بسبب تفضيله عليا على باقي الصحابة. ونظرا لمكانة رسول الله عند ربه وفي قلوب المسلمين، عمدوا إلى شتم علي ابن ابي طالب (ع) وهم يقصدون بذلك رسول الله (ص) فصبّوا جام غضبهم على شخصية علي (ع) للنيل من رسول الله.(2) وهكذا لمّا لم يستطيعوا النيل من نبي الله إبراهيم (ع) بسبب تفضيله إسماعيل على إسحاق ، لأنه شيخ الأنبياء وزعمهم أنهُ ابٌ لهم.(3) عمدوا إلى شتم ولده إسماعيل واقصائه، فقد لخّصوا عقيدة بغضهم لإسماعيل (ع) وأبناءه بقولهم : (إن التوراة المقدسة تخبرنا أن إسماعيل كان وحشا بشريا. والمعروف أن توراتنا أبدية سرمدية. وحين تنص التوراة على أن إسماعيل كان وحشا بشريا، فإن إسماعيل (كل عربي) سيبقى إلى الأبد وحشا بشريا. ولو اجتمعت كل الأمم المتحضرة وأرادت أن تربى إسماعيل وتجعله متحضرا فإنها لن تنجح في ذلك. إنهم لن يستطيعوا أن ينتزعوا منه وحشيته مهما كانت وسائلهم وبراعتهم؛ ذلك أن إسماعيل غير مؤهل لأن يكون إنسانا متحضرا. ولو خاض إسماعيل غمار الثقافة وصار محاميا أو ما شابه، فإنه لن يكون إلا محاميا متوحشا. وإذا درس واجتهد في الدراسة ليكون أستاذا جامعيا، فإنه سيكون أستاذا جامعيا متوحشا. هذا يعنى أن وحشية إسماعيل (كل عربي) لا تحول عنه ولا تزول وستبقى ملازمة له إلى الأبد).(4)

بالرغم من إبعادهم له ،وحذف اسمه من الأناجيل، إلا أن إسماعيل بن إبراهيم شخصية مذكورة في كل من التوراة والقرآن. فقد ورد في التوراة ذكر إسماعيل (52) مرة. وورد في القرآن اسم إسماعيل (12) مرة في سور مختلفة.(5) وفي الأحاديث النبوية مئات المرات. ولم يرد اسم اسماعيل في الإنجيل على الاطلاق فقد اختفى هذا الاسم بصورة مريبة. ولكن بولص تمادا كثيرا في اقصاء إسماعيل حيث اعتبر في إنجيله أن إسحاق هو الولد الوحيد لإبراهيم أي اعتبره الذبيح فأنكر وجود ولد آخر لإبراهيم، تماشيا مع التوراة التي تعتبر اسحاق هو البكر في مخالفة فاضحة لنصوص التوراة.(6)

المسلمون يؤمنون بنبوة إسماعيل، لورود ذلك في القرآن : (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا).(7) بينما يعتقد اليهود والمسيحيون أنه شخصية تاريخية ورد ذكرها في العهد القديم. وهو أبو العرب الاسماعيليين. وأن اسحاق هو النبي وأن نسله هو الموعود بالكثرة والحكم (بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وحيده قيل لهُ: إنهُ بإسحاق يُدعى لك نسل).(8) لا بل أن بولس هذا جعل الذبيح اسحاق وليس إسماعيل كما نقرأ (تبرر إبراهيم، إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح).(9) بولس الملعون لم يكتف بجعل إسحاق وحيد إبراهيم بل اعتبر إسماعيل عبد لأنهُ ابن الجارية هاجر ثم قام بولس بتوجيه الاهانات إلى اسماعيل وامه لا بل لم يجرأ أن يذكر حتى اسمه، كما نقرأ : (مكتوب أنهُ كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. الولد للعبودية، الذي هو ابن هاجر فإنها مستعبدة مع بنيها. فماذا يقول الكتاب؟ يقول الكتاب : اطرد الجارية وابنها، لأنهُ لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذا ايها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة).(10) بولص هنا متأثر جدا بما في التوراة فكرر قول المتجبرة سارة الذي قالته لإبراهيم : (فقالت سارة لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق).(11) فهذا هو السبب الحقيقي الذي من أجله حذف اليهود اسم إسماعيل من سجل أنبياء بني إسرائيل. فاليهود لا يعترفون بأبناء الجواري، فالمولود من الجارية في نظرهم عبد ، وأنهم يُفضلّون نساء بني إسرائيل على أي صنف آخر من النساء حتى لو كنّ عاهرات.(12) ولذلك نسبوا كل الفضائل لسارة لأنها ابنة هاران، وجدة النبي يعقوب الذي انحدرت من نسله أنبياء بني إسرائيل، ومن هنا تركز التوراة على ان هاجر كانت جارية لسارة زوجة إبراهيم. (هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم). (13) ولكن الغريب العجيب أن الله تعالى خاطب هاجر عبر كبير ملائكته جبرئيل (ع) ولعدة مرات وبشّرها بولادة إسماعيل وهذا ما لم يفعلهُ مع سارة ، وكان الله تعالى مع هاجر وابنها في المنفى عندما تاهت في البرية : (فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاكُ الله هاجر من السماء وقال لها : مالك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام).(14) فكان إسماعيل ثمار دعوة إبراهيم لربه بأن يرزقهُ ولدا. بينما كان اسحاق ثمار غيرة سارة ولؤمها.

فضائل هاجر هذه لا نراها لسارة التي لم تكن تعلم أنها سوف تحبل ، فلم يُكلّم الله تعالى سارة ولم يُبشرها عبر الوحي بل بشّر إبراهيم وإبراهيم بشّرها بذلك: (وقال الله لإبراهيم: سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق).(15) لا بل أن سارة كانت تعلم أن الله منعها من الانجاب ــ عاقر ــ لكي لا يكون بكر إبراهيم منها فيرث صفات أمّه. وهذا ما نراه بكل وضوح في قولها: (وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لإبرام : هوذا الرب قد امسكني عن الولادة. ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فدخل على هاجر فحبلت).(16)

سارة هذه اساءت الأدب مع نبي الله إبراهيم ومع الله تعالى فوبخها الله بعد أن كذبت وقالت بأنها لم تضحك من خبر حملها ولم تسخر، فغضب الله تعالى وصاح بها حسب رواية التوراة (لا بل ضَحِكْتِ) فيقول : (وكانت سارة سامعة في باب الخيمة فضحكت في باطنها قائلة: ابعد فنائي وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم : لماذا ضحكت سارة؟ فأنكرت سارة قائلة : لم أضحك. فقال الله: لا بل ضحكت).(17)

وهناك رأي آخر عن اسباب حذف اسم إسماعيل من الإنجيل وذلك بسبب النبوءة التي وردت في التوراة قبل ولادة اسماعيل ومخاطبة الملاك جبرائيل لهاجر وبشارته لها بأنها سوف تلد ابنا، هذا النص الذي سوف نستعرضه يتطابق تماما مع بشارة الملك جبرئيل عليه السلام مع الصديقة مريم وبشارته لها بأنها سوف تلد ولدا، وكأن كاتب الإنجيل نسخ ذلك النص وابدل فقط اسم إسماعيل باسم يسوع.

نص التوراة يقول : (وقال لها ملاك الرب: ها أنت حُبلى، فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل).(18)

وأما نص الإنجيل فيقول : (دخل إليها الملاك وقال : ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع).(19) وكأن النص مسروق وخوفا من افتضاح امر السارق قام بحذف اسم إسماعيل من النص ووضع اسم يسوع. بينما ابقت التوراة اسم إسماعيل ولكنها همّشته وجعلته شخصية تاريخية.(20)

مما تقدم نفهم أن هذا السلوك من اليهودية والمسيحية أرسى أساس الفصل العنصري بين الأخوين ووضع الأساس لأول (أبرتايد) في التاريخ وهي سياسة الفصل العنصري. والأنكى من ذلك أنهم صوّروا النبي إبراهيم ابو الأنبياء بأنه شخص ضعيف أمام زوجته سارة فتأمره ويُطيعها ، ثم ينسبون طرد هاجر وابنها إلى الله وأن الله هو الذي ميّز بين ابن الحرة اسحاق وابن الجارية اسماعيل فيقولون بأن الله تعالى قال لإبراهيم: (اسمع كلام سارة في كل ما تُشير به عليك لأنهُ بإسحاق يُدعى لك نسلٌ).(21) ولكن النص يُناقض نفسه، فبينما يقول النص بأن إسماعيل مطرود لا قيمة له وإذا بالنص في نهايته يقول بأن الله تعالى ارسل أعظم ملائكته جبرئيل ليُبشّر هاجر عندما سمع الله بكاء إسماعيل من العطش (فسمع الله صوت الغلام ــ اسماعيل ــ ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها لا تخافي يا هاجر، لأن الله قد سمع لصوت الغلام. قومي احملي الغلام لأني سأجعلهُ أمة عظيمة). (22)

على الرغم من كل محاولات اليهود والنصارى طمس ذكر إسماعيل إلا أن ذكر إسماعيل استمر في كل الأزمنة وصولا إلى الاسلام فقد ورد ذكر اسماعيل قبل الاسلام في كثير من الادبيات الجاهلية ولذلك نرى من الغرابة ان لا يذكر الانجيل اسم اسماعيل وانكاره كليا مع اشتهاره بدلا من إسحاق . ففي اشهر القصائد الجاهلية جاء ذكر اسماعيل في قصيدة امية ابن الصلت وغيره.(23)

و في بعض أخبار عرب الجاهلية، نجد أن بعض العرب رفضوا الوثنية وتعدد الآلهة واتبعوا الحنيفية والتوحيد التي آمنوا بأنها ديانة أبيهم إسماعيل ، مثل زيد بن عمرو بن نفيل الذي رفض السجود للات والعزى وقال (أنه لا يسجد إلا للكعبة التي سجد إليها إبراهيم وإسماعيل).(24) وأصبح ذكر إسماعيل عرفا بين قبائل الحجاز في غرب شبه الجزيرة العربية أن تفتتح خطابات المصالحة بين القبائل المتناحرة بعبارة: نحن آل إبراهيم وذرية إسماعيل مثلما فعل (عبد المطلب بن هاشم عندما كان يحاول المصالحة بين قبيلتي قريش وخزاعة).(25)

المحصلة النهائية أن المسيحية بإنكارها لنبوة إسماعيل وحذف اسمه من الأناجيل أثبتت بأن التلاميذ الذين كتبوا الأناجيل كانوا يكرهون إسماعيل كرها شديدا تأثرا منهم بيهوديتهم. وبسبب ذلك اصبحت المسيحية ديانة عرجاء شوهاء ، حيث اضطرت إلى أن تسحب نسب السيد المسيح إلى إسحاق كما ورد في الأناجيل: (كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ... ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يُدعى المسيح).(26) هكذا يتم الاحتيال على النصوص وتحريفها، مع أنهم يعلمون ان السيد المسيح (ع) لم ينحدر من صلب أب وهذه حكمة إلهية عالية خالفتها المسيحية بأن خلقت للمسيح نسبا فجعلت نسبه يمتد عبر يعقوب ثم إسحاق إلى النبي إبراهيم.

أنها الجرأة على تحريف النصوص التي تنطلق من العقول الشريرة وهذا ما وصفهم به الكتاب المقدس : (اليوم كلّهُ يحرفون كلامي. عليّ كل أفكارهم بالشر).(27)

نرى تأثير نصوص الغاء اسم إسماعيل ساريا حتى زمن ولادة محمد وبعثة نبيا ، وقد عرف اليهود انه هو ولكنهم لما عرفوا نسبه وانه من ذرية إسماعيل نفروا وانفوا ان ينتموا إلى دينه واستكبروا وعلوا علوا كبيرا, قال (الزبير بن باطا) ينصح اليهود الذي قرروا محاربة محمد ، وكان شيخا كبيرا مجربا قد ذهب بصره: (قد قرأت التوراة التي أنزلها الله في سفرنا بأنه يبعث نبيا في آخر الزمان يكون مخرجه بمكة، ومهاجره في هذه البحيرة، يركب الحمار العري، ويلبس الشملة، ويجتزئ بالكسيرات والتميرات، وهو الضحوك القتال، في عينيه الحمرة ، وبين كتفيه خاتم النبوة، يضع سيفه على عاتقه، لا يبالي من لاقى، يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر فإن كان هذا هو فلا يهولنه هؤلاء وجمعهم، ولو ناوى على هذه الجبال الرواسي لغلبها، فقال حيي بن اخطب: ليس هذا ذاك. ذلك النبي من بني إسرائيل، (وهذا من العرب من ولد إسماعيل)، ولا يكونوا بني إسرائيل أتباعا لولد إسماعيل أبدا، لان الله قد فضلهم على الناس جميعا، وجعل منهم النبوة والملك). بحار الانوار ج20 ص222 القمي.