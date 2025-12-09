كيف نعرف الله من خلال عقولنا

كلمة "المعرفة" جاءت من "عرف" بمعنى حصول العلم بموضوع معين , او بمفهوم يحاول الناس معرفته وانت توصلت لمعرفته ,والفرق بين "العلم" و "المعرفة" أن الشيء المجهول معرفته وما يُدرك بإحدى الحواس فيستعمل لفظ العلم فيه ،والحواس هي{النظر والسمع واللمس والشم والتذوق}لذا لا يقال: {علمتُ الله}، فذاته المقدسة لا يمكن تصورها في الذهن، سئل الإمام على {ع} متى كان ربنا ؟ - قال : ومتى لم يكن ؟! قالوا : وما علامة وجوده ؟ - قال : وهل غاب حتى نستدل على وجوده ؟! قالوا : وهل رأيته قال : كيف أعبد من لا أراه ؟!قالوا : كيف رأيته ؟ قال : إذا كانت العيون لا تدركه بحقائق الأبصار فإن القلوب تدركه بحقيقة الإيمان .قالوا: صفه لنا ؟ قال : سبحانه لا يقاس بالقياس ولا يدرك بالحواس وهو فوق إدراك الناس - ليس قبله شئ ولا بعده شئ لا كشئ فى شئ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير. أما "المعرفة" فهي تبين الشيء من خلال صفاته. نحن لا نرى الاشه رلكن نشعر بدخول الشتاء بمعرفتنا صفة الشتاء وتبدل حرارة الجو وبرودة الاجواء , لذا لا يصح ان نقول {علمت الله} واحاول ان اصف شيئا واسنده الى الله.

يقول الأمام زين العابدين {ع} بدعائه عجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك. هذا يدل انه يعرف الله من خلال صفاته وليس من خلال ذاته.. ونحن عرفناه من خلال صفاته فيصح القول اني عرفت الله , ولا يصح ان اقول علمت الله. عن الإمام الباقر{ع}امتناع عقول المخلوقين وحواسهم عن إدراك حقيقة الله، لأنه فوق المحسوسات ما يدركه العقل.{ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} المهم التنبيه على أمر، وهو أنّ معرفة كنه الذات المقدس كما هي في واقعها ليس بمقدور أحد معرفة ذاته المقدسة ،الكنه[تعني جوهر الشيء وحقيقته] فليس بمقدور الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين: "لإنّ الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار،وهو المحيط بكل شيء، وليس واقعاً تحت إحاطة شيء، قال رسول الله {ص}: "ما عرفناك حق معرفتك". هنا تأتي‌ دلالة‌ الاحاديث‌ والروايات‌ علی‌ أ نّه‌ يجب‌ معرفة‌ الله‌ بالله‌: اعْرِفُوا اللَهَ بِاللَهِ. روى‌ الكليني‌ّ عن‌ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ{ع}ُ قال: اعْرِفُوا اللَهَ بِاللَهِ! وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ وَأُولِي‌ الاَمْرِ بالأمر بِالمَعْرُوفِ وَالعَدْلِ والإحسان. وروي‌ عن أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ{ع}: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ ؟! قَالَ: بِمَا عَرَّفَنِي‌ نَفْسَهُ! قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ ؟! قَالَ: لاَ يُشْبِهُهُ صُورَةٌ وَلاَ يُحَسُّ بِالحَوَاسِّ وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ. قَرِيبٌ فِي‌ بُعْدِهِ بَعِيدٌ فِي‌ قُرْبِهِ. أَمَامَ كُلِّ شَي‌ءٍ وَلاَ يُقَالُ: لَهُ أَمَامٌ. دَاخِلٌ فِي‌ الاَشْيَاءِ لاَ كشيء دَاخِلٍ فِي‌ شَي‌ءٍ ؛ وَخَارِجٌ مِنَ الاَشْيَاءِ لاَ كَشَي‌ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَي‌ءٍ. سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ .

[التكليف والمعرفة]لما كان الله تعالى غير مقدور على معرفته من قبل الناس فما هو تكليفنا نحن القاصرين..؟ الجواب كل شيء لا يعرفك الله به . يكون خارج عن دائرة التكليف لان عقولنا لا تدركه. ولكن ندرك صفاته وهي خلقته وقدرته وعدله وارسال الأنبياء وتعيين الاوصياء. جاء في تفسير حديث "ما عرفناك حق معرفتك": حقّ معرفته هو الاعتراف بالعجز عن معرفته ما قدرنا عليه بالمعرفة لأن ما زاد على العقل لسنا مأمورين به.

عن النبي {ص} ان قول الله تعالى :" وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ قال: عن ولاية علي ما صنعوا في أمره؟ وقد أعلمهم الله عز وجل أنه الخليفة بعد رسوله.وعليه إنّ أعلى مراحل المعرفة والثناء ـ هو الاعتراف بالعجز، كما قال رسول الله{ص} في الثناء عليه سبحانه: "لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثبتّ على نفسك"

خلقتهم النورانية في عالم الاشباح :تفسير الشيعة لقوله تعالى:{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} هي فعل إلهي، ولكن أُسند الفعل للنبي (ص)، والفاعل الحقيقي هو الله وقوله تعالىى {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}تُشير إلى "بيعة الحديبية" ، حيث بايع الصحابة النبي {ص}على القتال، وتؤكد أن البيعة لله، عن الباقر(ع) في حديث قال لزياد : ويحك هل الدين إلا الحب ؟ ألا ترى قول الله تعالى( إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) أولا ترى قول الله عز وجل لمحمد :( حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم).. ومن مصاديق الايمان هو علي بن ابي طالب{ع} يوم برز لعمر بن ود العامري في معركة الخندق: قال{ص} برز الايمان كله* هناك موضوع عقائدي مهم ..!!!

يعتبر الشيعة النبي وأهل بيته (ع) "باب الله" لأنه الوسيلة إليه، و"نور الله" لأنهم هداة مبينون لشرعه، و"حجة الله" لأنهم مقامات معصومة لا تضل ابدا، مستندين لأحاديث نبوية كثيرة منها حديث الثقلين(اني تارك ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي} وحديث السفينة وباب حطة، وروايات أخرى تؤكد عصمتهم ومقامهم الرفيع كمصادر للهداية بعد النبي{ص}. جاء في« نهج البلاغة » لمعرفة جانب من ذات « أهل البيت "ع ».قوله:{لا يقاس بآل محمّد من هذه الاُمّة أحد}

ورد عن الصادق (ع) قال:"لا ترفعوا البناءَ، فوق طاقتِنا فينهدم، اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم"، يعني ابواب الله ونور الله والدالين على الله وحجج الله .ونقل الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين(ع) أنَّه قال:"لا تتجاوزوا بنا العبوديَّة ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وإيَّاكم والغلو كغلوِّ النصارى، فإنّي بريءٌ من الغالين".في مختصر بصائر الدرجات عن الصادق (ع) قال لكامل التمَّار: "يا كامل اجعلوا لنا ربَّاً نؤوبُ إليه، وقولوا فينا ماشئتم .." ثم قال (ع): "والله ما خرج إليكم من علمنا إلاّ ألِفٌ غير معطوفة" .ومعناها : الخطُّ الذي كان معروفاً في زمانِ الإمام الصادق{ع} هو الخطّ الكوفي الذي وضعهُ الامام علي{ع}.

**في بدء الخلق: عن النبي{ص}قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم{ع}حين لا سماء مبنية، ولا أرض مدحية، ولا ظلمة ولا نور، ولا شمس ولا قمر، ولا جنة ولا نار. فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم ؟ فقال: يا عم: لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح، ونقدسه حين لا تقديس.فلما أراد الله أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري، ونوري من نور الله، ونوري أفضل من العرش، ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة. ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله،

عقيدتنا في الشفاعة وحضورهم الميت: اساسا نحن نعلم تنهم ميتون, لانهم خلقوا وعاشوا وماتوا, ولكن خلقتهم النورانية في عالم الاشباح مخلوقين من نور الله هذا لا يموت مطلقا. كالشمس حين تشرق تغطي الارض بكاملها. هم كذلك نور الله الذي لا يموت يحضرون في كل الارض . عن مجاهد: خرج النبي{ص}وآخذ بيد فاطمة فقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها هي بضعة مني، هي قلبي، هي روحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. اذن الجهة التي تدلنا على الله تعالى هم محمد وال محمد{ص} وهم سفينة النجاة من ركبها نجا؟ قال {ص}( من احب عليا فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن ابغض عليا فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله).يروى إنّ النبي{ص}قال لعلي {ع}يا علي ، كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك ، يا علي من أحبك فقد أحبني ، ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة ، ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله ومن أبغضه الله ادخله النّار ".عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله {ص}" من أحبنّي فليحبّ علياً ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله ومن أبغض الله أدخله النّار.. ونختم هذه الباقة بقول رسول الله{ص} لعلي{ع}: الويل لمن أبغضك بعدي "