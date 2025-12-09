نظرية الامام علي{ع} في الاسلوب التربوي لبناء الفرد والمجتمع

استلمت رسالة الكترونية من الاخ شيخ الصحفيين في البصرة عبد الامير الديراوي يسال فيها عن ابرز العادات والسلوك الانساني . وتأثير ذلك في التحول السلبي للمجتمع .وكيف نفسر الانحلال الاخلاقي الحاصل في المجتمع. وعدد بعض الممارسات التي تدعم الانحلال ومن ثم الانحراف. هذا الموضوع يحتاج اجابة شافية تحيط بالنفس البشرية التي لا بد انها تعرف الانحراف والخطأ . ولكن رغم ذلك , يمارس بعض الناس الانحراف وهو يعلم انه يمارس ما يسخط الله . يقول تعالى{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} هذا جعلني التمس معرفة النفس التي{تجحد وتظلم وتفسد} كيف يحدث هذا.؟ر .وقد تناول عدد من فقهاء الشيعة مناقشة هذ الموضوع.

في كلام يطول بيانه رد الامام علي{ع} على سؤال كميل بن زياد عن الاختلافات والانحرافات :وقد لخص الفقهاء كلامه{ع} قالوا: كل واحد ينظر امور الدنيا بعينه واذا اردت ان تنظر اليها بعيني فلا بد من بعض المقدمات حتي تطلع علي تفكري فأقول اني اري هؤلاء الناس الذين يمشون علي سطح الارض ظاهرهم جسد جمادي كساير الجمادات ومن وراء اجسادهم هذه روحا موجودة مثل الروح الموجودة في النباتات..!! وكل فعل اراه فيهم موجود في النباتات .مثلا الغذاء في النباتات تجذبه النبتة من الارض تطبخه في اوراقها وتهضمه وبعضه تخرجه عن طريق التبخير وتحتفظ بقسم منه في اغصانها واوراقها فتنميها وتكبرها وتجعل قسما من غذائها لقاح فيتلقح الذكر والانثي مع البعض فتحمل فاكهة وحبا .بذلك تتناسل و تكون حينا في حال نشاط و يقظة و تكون حينا في حال كسل و سبات و في اخر عمرها يتحلل ساقها وتتلاشي .. فما نراه في بني آدم من هذا القبيل يطلبون الغذاء و يشربون الماء فيهضمون ذلك في معدتهم ويرسلونه الي الاعضاء فيبعث علي النمو وفاضل ذلك يخرج عن طريق الكلية و الامعاء والعرق ثم يجتمع رجالهم ونساؤهم ويتناسلون وآخر الامر يمرضون فيضعفون ثم يموتون فما نراه من جميع ذلك كله هو من افعال تلك الروح النباتية وجميع من في عمرهم مشغولون بهذه الامور

في بني آدم روحا اخري كالروح الموجودة في الحيوان . ومنشأه تلك الروح الحيوانية متشابهة مع الحيوانات .دون ان يعلمنا احد, منها جميع الحيوانات تبصر وتسمع وتذوق و تشم و تلمس الاشياء و تقبل علي كل ما يوافق طبعها تذهب اليه وتعرض عن كل ما يخالف طبعها فتهرب منه ولكنها تختلف عن البشر . انها تتعدي علي الموجودات كالنباتات الحيوانات الأخرى فتهجم عليها وتأكلها .وحين تعطش ورأت ماء لأي كان شربته واذا رأت نباتا لأي كان اكلته والحيوان الذكر اذا رأي اي انثي نزا عليها والوحشية منها كلما رأت اضعف منها كسرته وافترسته و ان لم‌ يسد طريقها مانع و لم‌ يقف حيوان اقوي منها في مقابلها تنجز كل ما تطلبه طبيعتها وكل واحد يمشي علي حسب طبيعته كالبشر .. مثلا :الأسد شجاع قوي يحارب وبعضها كالغزال جبان وضعيف يهرب والثعلب حيال بالتدبير و بعضها كالغنم غبي غير مؤذ و يكون لقمة للأخر وكلما انظر في بني آدم وجدت آثار الروح الحيوانية.

فالناس والحيوانات يتشابهون غير ان الانسان يمتاز عن الحيوان بالعقل واللسان لذلك تجد التصرفات والافعال للإنسان في جميع عمرهم بأفعالهم حيوانات يتكلمون ولا فرق بينهم و بين ساير الحيوانات الا ان شعورهم و تدبيرهم اكثر سخروه في خدمة مطاليب جماديتهم و نباتيتهم و حيوانيتهم وممارسات القتل بسبب الاختلاف والجنوح نحو الانحراف فان الغريزة الحيوانية ينجرون اليها بصورة اكمل فكثير من الناس يقتلون انسانا وهم لا يعرفونه . مجرد انه من طائفة أخرى ولا يمتنعون من تناول اي مادة تكرس الانحراف كالمخدرات وامثالها. ولا يهتمون للاسرة مطلقا ولا يعيرون اهمية للسمعة الاجتماعية . لان عقليتهم استحوذ عليها الشيطان . فان وجدوا غذاء من حلال او حرام اكلوه وأن حصل احدهم ماء شربه وان تهيء له شراب محرم احتسوه اختلت عندهم الموازين , فمن حصلوا على لحم غنم اكلوه ومن وجد لحم خنزير ابتلعوه وجد حلال اكلوه حصل حرام ادخلوه في بطونهم . لايعلمون حراما الا اذا لم‌ تصل ايديهم اليه او ان صاحب المال يدفعهم عنه والا ففي انفسهم لا يمنعهم عنه مانع فأن قدروا علي تحصيل مال الغير بالسرقة فعلوا وان كانوا اقوياء فبالغصب وان تيسر لهم القمار فبالقمار او بالمكر و السحر وان رأوا امرأة مالوا الي الاعتداء عليها بلا محاباة فان حصل بالرضا فبها و الا بالخديعة و ان لم ‌يحصل لهم ذلك فبالقوة اللهم الا ان يخشوا ممن هو اقوي منهم والا فانه ليس لهم مانع من ضمير..

هناك ثلاث جهات يمكنان تردع هؤلاء . القوة الاولى: هي السلطة المتمثلة بالدولة الشرطة والقوات الامنية زعلى راسها القضاء. وهذه الجهة غير كافية في ردع الجميع او الاكثرية لانها لا يمكن ان نضع في باب كل بيت شرطي يراقب المنحرفين . اضافة هناك من رجال السلطة وفيه قوة الشهوة الحيوانية..

القوة الثانية : المجتمع والاعراف وعندنا القبائل. وهؤلاء غالبا لا يهتم لهم المنحرفون ولا يخجلون ان يمارسوا انحرافهم امام الناس. وبعضهم صار يدافع عنه شيخ عشيرته , فضعف ردع المنحرفين اجتماعيا وعرفيا.

القوة الثالثة: اعطى الله الانسان ما لم يعطيه لجميع مخلوقاته . وارسل له الانبياء وعلمه تعاليم الدين والقرب الى الله : لم يبق لاحدا ان يحتج على الله يقول لا اعلم. لان الله تعالى ارسل الانبياء والرسل الى الناس كافة ــ يخرج الإنسان من بطن أمه جاهلاً من العلم ثم يعطيه النعم {السمع والأبصار والعقول (الأفئدة}.الغرض من هذه النعم أن يشكر الإنسان ربه عليها ويستعملها في طاعته. قال تعالى:{والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون}

اختم الموضوع برواية:كان عند الصادق {ع} جماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب فقال الصادق{ع}: يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته ؟ فقال يا ابن رسول الله إني اجلك وأستحييك,فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا، قال هشام: بلغني ان عمرو بن عبيد جلس في مسجد البصرة فدخلت البصرة وأتيت مسجد البصرة فرايت عمر بن عبيد زعيم المعتزلة . ثم قعدت على ركبتي وقلت له: أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسألة ؟ فقال: نعم، فقلت له: ألك عين ؟ فقال يا بني اي سؤال هذا ؟ فقلت هكذا مسألتي فقال يا بني سل قلت الك عين ؟ قال: نعم قلت: فما تصنع بها ؟ قال: ارى بها الالوان والاشخاص، قلت: ألك انف ؟ قلت نعم قلت: فما تصنع به ؟ قلت: أشم به الرائحة قلت: ألك فم ؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به ؟ قلت: أذوق به الطعم، قلت: فلك اذن ؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع بها ؟ قال: أسمع بها الصوت، قلت: ألك قلب ؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به ؟ قال: أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس، قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ فقال: لا، قلت: وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة، قال: يا بني إن الجوارح إذا شكت في شئ شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك، قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ قال: نعم، قلت: لابد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح ؟ قال: نعم، فقلت له: الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وتتيقن ما تشك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك ؟ قال: فسكت ولم يقل لي شيئا . ثم التفت إلي فقال لي: أنت هشام بن الحكم ؟ فقلت: لا، قال: أمن جلسائه ؟ قلت: لا، قال: فمن أين أنت ؟ قال: قلت: من أهل الكوفة قال: فأنت إذا هو، ثم ضمني إليه، وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه وما نطق حتى قمت، قال: فضحك الامام الصادق{ع} وقال: يا هشام من علمك هذا ؟ قلت: شيء أخذته منك وألفته، فقال: هذا والله مكتوب في صحف ابراهيم وموسى. هذه الرواية تبين ان اصلاح الفرد والمجتمع وفق نظرية اهل البيت {ع} تاتي من خلال معرفة دين الله وسنة رسوله وال بيته المعصومين.