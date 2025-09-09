اية الله العظمى السيد الخامنائي يجيز تخصيص جزء من الخمس لدعم الشعب المظلوم في غزة

أجاز قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (9 أيلول 2025)، لمقلديه بتخصيص جزء من خمسهم لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي فتوى نشرها موقعه الرسمي قال بعد سؤاله (هل يمكن تخصيص جزء من الخمس لدعم الشعب المظلوم في غزة؟)، إنه "يُسمح للمؤمنين بدفع نصف نصيب الإمام المبارك (ربع الخمس) لمساعدة الشعب المظلوم في غزة".

ويأتي هذا القرار في سياق مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها.