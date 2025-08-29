ماهو الاجر الذي طلبه رسول الله (ص) من المسلمين؟

طاهر باقر

في رواية تاريخية يذكرها المؤرخون ان المسلمين جاؤوا الى رسول الله وهم شاكرون له على الجهود التي بذلها في طريق تبليغ رسالة الاسلام والآلام التي تجرعها والعذابات التي تلقاها على يد المشركين فقالوا نجمع له من الاموال مايكون اجرا واعانة له على نوائب الدهر فنزلت الآية (.... قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) وفي اسباب النزول للواحدي اورد ابن عباس: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة، فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله تعالى به وهو ابن أختكم، تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة، فاجمعوا له من أموالكم ما لا يضركم، فأتوه به ليعينه على ما ينوبه ففعلوا، ثم أتوا به فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختنا وقد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك نوائب وحقوق، وليس لك عندها سعة فرأينا أن نجمع لك من أموالنا شيئا فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذا، فنزلت هذه الآية. (1).

لو دققنا في الآية سنجد محورها يدور حول المودة للقربى فمن هم قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يستحقوا هذا الاجر العظيم الذي هو بمستوى وحجم تبليغ الرسالة؟

روى الزمخشري صاحب الكشاف وهو عالم لغوي ومفسر شهير أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما (2).

وقالوا بان سورة الشورى هي مكية ولم يكن الحسن والحسين عليهما السلام قد ولدا انذاك وفي دحض هذا الادعاء ينبري عدد من علماء السنة الاسبقين حيث اكدوا ان السورة مكية لكن آية المودة هي مدنية.

قال القرطبي : « سورة الشورى مكّيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عبّاس وقتادة : إلاّ أربع آيات منها أنزلت بالمدينة : ( قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) إلى آخرها ( (3).

وقال أبو حيان : « قال ابن عبّاس : مكّيّة إلاّ أربع آيات ، من قوله تعالى : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) إلى آخر الأربع آيات فإنّها نزلت بالمدينة (4).

وقال الشوكاني : « وروي عن ابن عبّاس وقتادة أنّها مكّيّة إلاّ أربع آيات منها أنزلت بالمدينة ( قل لا أسئلكم… ) (5).

وقال الآلوسي : « وفي البحر : هي مكّيّة إلاّ أربع آيات من قوله تعالى : ( قل لاأسئلكم عليه أجراً ) إلى آخر اربع آيات. (6) .

وما يدحض المدعى بان الآية مكية وانها لاتنطبق على اهل بيت النبوة هو اسباب النزول فالآية نزلت بعد طلب تقدم به الانصار لتبرع جزء من اموالهم هدية منهم لرسول الله، وسياق الآية يبين انها جاءت جوابا لسؤال تقدم به المسلمون لتخصيص اجر لرسول الله.

وقالوا بان الآية نزلت في المشركين وان رسول الله طلب اليهم ان يودوه للقرابة التي فيما بينهم وهذا كلام يمجه العقل والدين والتاريخ، اذ كيف يطلب نبي الاسلام الاجر من اناس يكفرون به وبما انزل من الكتاب؟ وهو كلام يعارض صريح القرآن الكريم الذي ينهى عن مودة المشركين والكافرين وقال عزوجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ ..) (7) فلامودة بين المؤمنين والكافرين ومن غير المعقول ان يطلب رسول الله اجرا ماديا او معنويا من المشركين اضافة الى ذلك فان الرواية التاريخية واضحة وضوح الشمس بان الانصار هم الذين اقدموا على اهداء النبي شيئا من اموالهم يكون له اجرا، ولماذا يؤجر المشركون رسول الله وهم اعداءه ويتحينون به الفرص؟ هذا كلام غير معقول!!

ولسنا بحاجة الى راي احد من الناس عندما يكون رسول الله هو الذي بين تفسير الآية وتأويلها وهنا ينقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير عن صاحب الكشاف عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمد صلى الله عليه وآله فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. (7) .

