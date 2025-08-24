استبدال الراية السوداء لمرقد الإمام الحسين (ع) بالحمراء

شهد مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة، مساء اليوم الأحد، (24 آب 2025) مراسيم استبدال الراية السوداء التي تُرفع فوق قبة المرقد، بالراية الحمراء، إيذاناً بانتهاء موسم الأحزان والعزاء الخاص بذكرى عاشوراء.

وحضر المراسيم التي أقيمت بحضور عدد من الزائرين ومسؤولين في العتبة الحسينية المقدسة.

ويأتي هذا التقليد السنوي بعد انتهاء شهري محرم وصفر، حيث تُرفع الراية السوداء كرمز للحزن والحداد لتُستبدل بالراية الحمراء.