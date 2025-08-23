مجلس حسيني اغتيال الرسول{ص}

هل بعد تكفين النّبي ودفنه *********نعيش بآلاءٍ، ونجنحُ للسلوى

رُزئنا رسول الله حقّاً، فلن نرى****بذاك عديلاً، ما حيينا من الرّدى

وكنتَ لنا كالحصنِ، من دون أهلهِ**له معقلٌ، حرزٌ حريزٌ من العدى

وكنّا بمرآه نرى النّور والهدى***صباح مساء، راح فينا أو اغتدى

لقد غشيتنا ظلمةٌ بعد فقده /////نهاراً، وقد زادت على ظلمةِ الدّجى

فيا خير من ضمّ الجوانح والحشا **ويا خير ميتٍ ضمّه التربُ والثرى

وضاق فضاء الأرض عنّا برحبهِ ***لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى

فلن يتسقلّ النّاسُ ما حلّ فيهمُ*** ولم يُجبر العظم الذي منهمُ وهى

وفي كلّ وقتٍ للصلاة يهيجها ****بلالٌ ويدعو باسمه كلّما دعىإ

ويطلبُ أقوامٌ مواريث هالكٍ ***** وفينا مواريث النّبوّة والهدى

بسم الله الرحمن الرحيم

{ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوۤاْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ).التوبة 74

عاصر رسول الله {ص} ظروفاً صعبة وقاهرة في مكة والمدينة يصعب لى افراد الأمة تحملها لكنه كان مسنودا من الله تعالى ويأتيه جبريل بكل ما يفيد التبليغ . فهيأ نفسه وجهزها لتحمل الصعاب .

. من عجيب الروايات.التي لم ياخذ بها القوم . – عن العياشي: عن جابر بن أرقم، قال: بينا نحن في مجلس لنا و أخي زيد بن أرقم .أقبل رجل على فرسه، سلم علينا، ثم وقف فقال: أ فيكم زيد بن أرقم؟ فقال زيد: نعم انا زيد فما تريد؟ فقال الرجل: جأت من فسطاط مصر، لأسألك عن حديث بلغني عنك تذكره عن رسول الله (ص).فقال له زيد: و ما هو؟ قال: حديث غدير خم في ولاية علي بن أبي طالب (ع).فقال: يا بن أخي، {لأحدثك قبل غدير خم ما حدثت به احد}، أن جبرئيل{ع) نزل على رسول الله (ص) بولاية علي بن أبي طالب(ع) فدعا قوما أنا فيهم، فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم، فلم ندر ما نقول، فبكى (ص) فقال له جبرئيل: ما لك- يا محمد- أجزعت من أمر الله! فقال: " كلا- يا جبرئيل- و لكن علم ربي ما لقيت من قريش إذ لم يقروا لي بالرسالة جاهدتهم .وانزل معي جنودا من السماء فنصروني، فكيف يقروا لعلي من بعدي؟؟! "فنزل قوله{ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ } [هود: 12].

ولما رجعنا وصلنا الجحفة نزل جبرئيل(ع) بهذه الآية:{ يَـٰأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ } [المائدة: 67] فسمعنا رسول الله(ص) ينادي: " يا أيها الناس، أجيبوا داعي الله، أنا رسول الله " فأتيناه مسرعين في شدة الحر فإذا هو واضع بعض ثوبه على رأسه، و بعضه على قدميه من الحر، فقال رجل: ما دعاه إلى هذا المكان، انه يريد أن يرحل من ساعته؟! ليأتينكم اليوم بداهية،{ وهو امر منكر عظيم} فعملنا له منبر من سروج الابل ثم صعد عليها فحمد الله و أثنى عليه، ثم قال:" أيها الناس، إنه نزل علي عشية عرفة أمر ضقت به ذرعا مخافة تكذيب أهل الإفك، حتى جاءني في هذا الموضع وعيد من ربي ، ألا و إني غير هائب لقوم و لا محاب لقرابتي.أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ " قالوا: الله و رسوله، قال: " اللهم اشهد، و أنت- يا جبرئيل- فاشهد " حتى قالها ثلاثا. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) فرفعه إليه، ثم قال: "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله " قالها ثلاثا. ثم قال: " هل سمعتم؟ " قالوا: اللهم بلى، قال: " فأقررتم؟ " قالوا: اللهم نعم. ثم قال: " اللهم اشهد، و أنت- يا جبرئيل- فاشهد ". هذه الحادثة من اعظم الرزايا وانشقت فيها الامة الى يومنا هذا , وستبقى الى يوم القيامة. هذه الحادثة التي تم تنصيب عليا{ع} فيها وليا للعهد بعد النبي{ص} كثرت الأعداء منذ اعلان النبي عن البعثة النبوية يوم هاجت وتكالبت قوى الشر والطغيان .وحمل عتاة الظلم والجهل اسلحتهم المختلفة ليطفئوا نور الله بأفواههم .فتعرض رسول الله {ص} وال بيته الكرام الى حملات اغتيال منظمة .لم يكتف رجال الكفر بجهودهم واعمالهم في سبيل كيد الرسول والإسلام, وتحركت كل قوى الردة في هذا الطريق فأضحت مؤامرات القتل للنبي {ص} تحاك من داخل المجتمع الاسلامي.

**واول مؤامرة واخطرها جرت بسبب حادثة غدير خم, قبل ان يصل النبي{ص} الى المدينة المنورة. وفي حجة الوداع . وهي مشابهة لعملية الاغتيال في عقبة تبوك التي اشترك فيها اثنا عشر صحابي, سبعة من المهاجرين وخمسة من الانصار. وكتب عنها في امهات المصادر عند الفريقين. ولا زال الاغلبية يتحرجون ان يذكروا من اشترك بتلك الجريمة الكبرى ووافق ان ينظم الى جبهة اغتيال الرسول{ص} .

وهناك قضية مشابهةٌ أخری تماما نقلتها بضعةٌ من مصادر الشيعة والتي حدثت في السنةَ العاشرةَ بعد إجتماع عند غدير «خم»، في طريق الرجوع إلی المدينة. وهي أنّ أربعة عشر نفراً من المنافقين من أصحابه (ص) تآمروا على قتله فاتّفقوا على أن ينفّروا ناقة النبي{ص}، وقعدوا له في {عقبة هَرْثى بين الجحفة والأبواء} اغلب العناصر الذين اشتركوا في عملية الاغتيال الاول في عقبة تبوك , كرروا المحالة في {هرشي} وبنفس الاسلوب ’ لان الطلايق يسمح لهم ان ينفذوا تلك الجريمة فجلسوا في المكان الذي اختاروه ليُنفّروا ناقة رسول اللّه (ص).فلما اقترب النبيُّ من عقبة هرشی ليلا أخبره جبرئيلُ ولما دنا رسولُ اللّه منهم ناداهم النبيُّ بأسمائهم، فلما سمعوا نداء رسول اللّه فرّوا ودخلوا في غمار الناس الذين أخذوا بطن الوادي. فلما نزل رسولُ اللّه من العقبة، جاؤوا إلى رسول اللّه فحلفوا أنّهم لم يهمّوا بشيء من رسول اللّه. فتلا النبيُّ هذه الآية: (يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ... الخ).وحسب نقل آخر لما نزل الرسولُ المنزلَ الآخر، وأراد المسير أتوه، فقال لهم: «فيم كنتم تتناجون في يومكم هذا؟» فقالوا: «يا رسول اللّه، ما التقينا غير وقتنا هذا!» فنظر النبي اليهم ملياً ثم قال لهم: (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ). (البقرة / 140)

** ملاحظة "في القران تتوافق الآيات تماما مع الحوادث والمؤامرات التي تم تنفيذها .الموارد التي يقوم من اطلق عليه القران{كافر} حين يريدون اغتيال الرسول, عَنِ الْحُسَيْنِ الْجَمَّالِ،قَالَ حَمَلْتُ: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصادق(ع) مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا بَلَغَنا غَدِيرَ خُمٍّ نَظَرَ إِلَيَّ،وَقَالَ:«هَذَا مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ(صَ)حِينَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ(عَ)وَ قَالَ:مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ،وَكَانَ عَنْ يَمِينِ الْفُسْطَاطِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ-سَمَّاهُمْ لِي-فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ وَقَدْ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى بَانَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، قَالُوا: اُنْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ، قَدِ انْقَلَبَتَا كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ،فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ: اِقْرَأْ وَ إِنْ يَكٰادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ* وَمٰا هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ وَ الذِّكْرُ: والذكر هو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عَ) فقال حسين الجمال: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْمَعَنِي مِنْكَ هَذَا.فَقَالَ:«لَوْلاَ أَنَّكَ جَمَّالٌ ما حَدَّثْتُكَ بِهَذَا،لِأَنَّكَ لاَ تُصَدَّقُ إِذَا رَوَيْتَ عَنِّي». اية اخرى:{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ مَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} ال عمران 144 . يبدو ان هناك شرع خاص يتم تنفيذه في أي مناسبة تسنح للتخلص من النبي{ص} منذ فترة تبليغ الرسالة في مكة .وباساليب تختلف عن بعضها . وشرع آخرون في سلب رسول الله{ص} هدوءه وسكينته في عبادته فكانوا يهاجمونه بعد منتصف الليل في ساعات عبادته في بيت الله الحرام .في مكة قبل الهجرة. فقال {ص}لمن هاجمه : يا ( فلان ) أما تتركني ليلاً ونهاراً .وشرع الكافرون في ازهاق أرواح المؤمنين فكانت سمية أول شهيدة في الإسلام واستشهد زوجها ياسر وتقاطرت قوافل الشهداء .فأعطى الكثير من المسلمين أرواحهم ودماءهم في هذا السبيل قرباناً في سبيل الله تعالى. ولم يكتف فراعنة قريش بذلك بل حصروا الرسول {ص}وبني هاشم في شعب ضيق وقاطعوهم اقتصادياً واجتماعياً ! حتى أصبح الخبز عندهم سلعة نادرة .وكان أفراد بني هاشم يضحون بالغالي والرخيص في سبيل اعلاء كلمة الله ,وكان جهلة قريش يبذلون ما عندهم في سبيل اعلاء راية اصنامهم !وذهب ابو طالب مؤمن قريش وخديجة أم المؤمنين ضحية هذه المقاطعة .بعد وفاة خديجة وابي طالب{ع} ازداد الاحتكاك بين المؤمنين والكافرين فهاجر المسلمون الى الحبشة مرّتين فارِّين بدينهم وجلدهم هرباً من عتاة قريش .وفرج الله سبحانه وتعالى فرجه للمسلمين باسلام وهداية أهالي يثرب , فعلت راية الإسلام وانتصرت راية التوحيد .واستمر الكفار في جهودهم لاطفاء نور الله تعالى:[يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون] فتحول بعض منهم الى الإسلام كذباً ونفاقاً , وكلما ازداد عدد المسلمين, ازدادت اعداد المنافقين .والمنافقون هم الذين يدَّعون الإسلام زوراً ويكتمون الكفر ولأجل ذلك أنزل الله تعالى سورة قرآنية اسمها سورة المنافقون . ولما ازدادت اعداد المنافقين بعد فتح مكة كثرت الحركات المعادية وبانت من خلال القران نياتهم ,فكانت حركتهم في معركة حنين وحركتهم في حملة تبوك. ووضعت خطط بالانسحاب اثناء القتال .ففي معركة حنين انسحب المنافقون انسحاباً خطيراً بشكل هزيمة غادرة تسبب في هزيمة عامة لجيوش المسلمين , وانتصار ساحق لقوات هوازن الكافرة .كان ابو سفيان وقادة الشرك القرشيون يقودون ذلك الانهزام . ولولا نصر الله تعالى لكانت أعظم هزيمة في سيرة النبي{ص}.والحركة الثانية لقوى المنافقين برزت في حملة تبوك :ففي هذه الحركة الخائنة كان الراس المدبرابو سفيان كان الهدف الأعظم للخطة شخص رسول الله{ص} لان الكفار والمنافقين واليهود قد حاولوا اغتيال رسول الله{ص} بطرق مختلفة فلم يفلحوا :إذ حاولوا قتله بالسيف مرّات عديدة في مكة والمدينة فلم ينجحوا .واخرى حاولوا قتله بالقاء صخرة عليه في حي بني النضير عند اليهود فلم يوفَّقوا ..فعمدوا الى اسلوب الطعام المسموم .

فكانت محاولة اغتيال رسول الله{ص}بالطعام المسموم في خيبر فبان كيدهم وخابت ظنونهم .وفي تبوك حاول المنافقون الاستفادة من خطة جديدة قد تسبب لهم النجاح وتتمثـل في القاء رسول الله{ص}من فوق مرتفع العقبة الى الوادي السحيق .وهذه تكررت مرتين , الاولى في بعد رجوعهم من تبوك. والثانية عقبة هرشي بعد تنصيب مولانا امير المؤمنين {ع} يوم الغدير كانت خطة شيطانية قاهرة نسبة النجاح فيها عالية ولكن الله سبحانه وتعالى خيَّب ظنهم مرّة اخرى وذلك باخباره رسوله بما اجمعت عليه فلول المنافقين . لذلك اختار اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم هما عمار بن ياسر لقيادة ناقته , وحذيفه بن اليمان سائقا لها. ثم اختار حذيفه بن اليمان لتخويفهم وافشال مشروعهم فتحرك حذيفة في هذا الطريق وبيده مجن ضرب وجوه خيولهم فخاف المجرمون وهربوا .بعد سنتين من ذلك التاريخ أرشدتهم شيطانهم الى طريقة جديدة في قتل رسول الله{ص}, تتمثّل في سقيه شراباً ساماً في اثناء نومه . تصوّروا نجاح هذه الخطة لاختلافها عن الخطط السابقة : ففي مؤامرة خيبر تكلمت الشاه المسمومة وأبطلت مشروعهم .وفي تبوك أخبر جبرائيل عن الله تعالى رسوله بخطتهم المدبّرة فردعها الرسول{ص}.

*** الخطة الجديدة سياسية بامتياز تبعد الشبهة عنهم {هي سقي السم}لأن ظاهرها صالح وباطنها جريمة قتل. وقد حققت نجاحا كبيرا لذلك تم تطبيقها على جميع المعصومين من ال محمد.{ص}. قال الشيخ الصدوق وفي حديث" وجميع الأئمة الأحد عشر بعد النبي [ص] قتلوا ، منهم بالسيف ، وهما أمير المؤمنين ، والحسين [عليهما السلام] والباقون قتلوا بالسم ، قتل كل واحد منهم طاغية زمانه ، وجرى ذلك عليهم جميعا »[عيون أخبار الرضا ج2 ص193 ط سنة 1404]. احيانا يكون عن طريق تقديم الطعام واخرى من خلال تقديم علاج ولكن ظاهره علاج وباطنه سم قاتل.

قضية سقي رسول الله{ص} دواءاً , في الحقيقة يريدون سقيه سماً .لقد كانت الاعمال الخطيرة ضد انبياء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى تسببت في شهادة قسم منهم .وتعرّض معظم انبياء الله تعالى لعمليات اغتيال آثمة من قبل المعارضين للنصوص الإلهية والمخالفين للسنن السماوية .فهذا القرآن الكريم يحدّثنا عن بعض تلك القصص وحدّثنا انبياء الله تعالى عن البعض الآخر ,تناوله الله تعالى في قوله:[إنّهم يكيدون كيداً وأكيدُ كيداً فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا] وقوله [ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين].

*** محاولة قتل والد النبي.!! اغتيال من مصادر سنية وشيعية كيف تم ذلك ..؟ البداية لما حاول الأحبار قتل عبد الله بن عبد المطلب .قبل ولادته

الرواية تقول: جاء عدد منهم من الشام إلى مكة بصفة تجار، ومعهم سيوف مسمومة، وفي مكة تحينوا الفرصة لقتل عبد الله فحصلوا على فرصتهم أثناء ذهاب عبد الله إلى الصيد خارج مكة. ولما حاصروه أوشكوا على قتله أنجاه الله منهم بمساعدة بني هاشم، فقتل بعض الأحبار وأسر الآخرون! (بحار الانوارج15ص127). ولكنه لم ينجو منهم فقد تم اغتياله في ظروف غامضة ,مات عبد الله بن عبد المطلب وعمره 17 سنة قال الكازروني في كتاب المنتقى: بلغ عبد الله سبع عشرة سنة، ثم تزوج آمنة، فلما حملت برسول الله (ص) مات في نفس العام بعد عودته من تجارة الشام إلى مكة مات في المدينة. ويحتمل أن اليهود سموه في الشام بعد فشلهم في قتله في مكة، رغبة في قتل رسول الله (ص) وهو في صلبه، لكن الله أفشل محاولاتهم لقتل النبي وهو لم يوجد في رحم امه. وبعدما أتم تم تبليغ الرسالة والوصية إلى علي (ع) تمكن المنافقون من اغتياله.

**ما سر اهتمام سيف بن ذي يزن بحياة الرسول (ص) وفد عبد المطلب على سيف بن ذي يزن مع جماعة من قومه لما غلب على اليمن، فقدمه سيف عليهم جميعا وآثره. وخلا به فبشره برسول الله ووصف له صفته. فكبر عبد المطلب، وعرف صدق ما قاله سيف، ثم خر ساجدا، فقال له سيف: هل أحسست لما قلت نبأ؟ فقال له: نعم! ولد لابني غلام على مثال ما وصفت أيها الملك. قال: فاحذر عليه اليهود وقومك، وقومك أشد من اليهود، والله متم أمره ومكمل دعوته. وكان أصحاب الكتاب لا يزالون يقولون لعبد المطلب في رسول الله منذ ولد، فيعظم بذلك ابتهاج عبد المطلب (تاريخ اليعقوبي 2 / 12). فازداد اهتمام عبد المطلب بمحمد (ص). قال اليعقوبي: كان يفرش لعبد المطلب بفناء الكعبة، فلا يقرب فراشه احد حتى يأتي رسول الله، وهو غلام، فيتخطى رقاب عمومته، فيقول لهم عبد المطلب: دعو ابني، إن لابني هذا شأنا ( سيرة ابن هشام 1 / 109)وكان ابو طالب يعلم برغبة قريش باغتيال النبي(ص)وحاول جاهدا التضحية بحياة أولاده وإخوانه في سبيل الحفاظ على حياته.

كتب المؤرخون: ان ابا طالب في ايام حصار الشعب يأمر رسول الله (ص) فيأتي فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله (ص)، وأمر رسول الله (ص) أن يرقد على فرشهم، فلم يزالوا في ذلك إلى تمام ثلاث سنين.ولحق ابو طالب بربه بعد خروجهم من الشعب,مات أبو طالب مسلما مجاهدا في سبيل الله، مضحيا بحياته وأفراد قبيلته في سبيل رسول الله(ص).

الجهات التي كانت تتامر على رسول الله{ص} لاغتياله.

كان بنو هاشم كلهم والمقربون من المهاجرين والانصاريعرفون ان رسول الله {ص} مهدد بالاغتيال من اطراف خارجية يشترك فيها يهود بالدرجة الاولى وبعض الدول والاقوام الذين تضررت مصالحهم الاقتصادية التي كانت تدر عليهم اموالا ضخمة, ولكنها انتهت بحكم التشريع الاسلامي كشرف وتصنيع الخمور وبيعه . كذلك مكاتب الصيرفة والتعامل بالربا . ودور البغاء وعشرات مصادر الاعمال التجارية حرمها الاسلام .فكان القرار اغتياله ..

هناك شريحة اخرى ترى ان الزعامة الدينية . مناطه بهم لانهم من ابناء اسحاق. ولما جاء محمد{ص} من نسل اسماعيل علموا ان الخلافة والولاية من بعده لابناء اسماعيل فكانت نيتهم تصفيته وقتله .

**الشريحة الثالثة هم ابناء الداخل , من المجتمع المكي خاصة وبعض الانصار , بسبب الحسد الذي تحول الى حقد . ومن قتل ابوه او ابناءه.

لم يكن البيت النبوي فقط مهدد بالقتل .. فقد جئ برأس محمد بن ابي بكر من مصر إلى دار عثمان أعلن الأمويون في المدينة الفرح فكان أول رأس حمل في الإسلام، فقامت ام المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان ذبحت كبش وشوت الراس وبعثت به إلى عائشة تقول لها: هذا شوى أخيك، ولما قدم معاوية بن حديج المدينة قامت إليه نائلة امرأة عثمان، وقبلت رجله وقالت له: بك أدركت ثاري من ابن الخثعمية تعني محمد بن أبي بكر(وكان معاوية بن حديج يهوديا ونائلة نصرانية! الكامل 3 / 357.). فقالت عائشة: قاتل الله ابنة العاهرة (تاريخ ابن الأثير 3 / 357). ثم قتل سليمان بن عبد الملك أفراد عائلة الحجاج بعد أن عذبهم. واغتيل موسى بن نصير (فاتح الأندلس) سنة 97 هجرية ( تاريخ ابن الأثير 5 / 22).

ذكر أن حذيفة صاحب سر النبي (ص)،فكان عمر يسأل حذيفة إذا مات ميت، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يحضر حذيفة للصلاة عليه لم يحضر عمر[الاستيعاب، ابن عبد البر 1 / 278 بهامش الإصابة وأسد الغابة، ابن الأثير1 / 468،السيرة الحلبية 3 / 143] لتحريم الصلاة على المنافقين{ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} قال حذيفة: لو كنت على شاطئ نهر، ومددت يدي لأغرف، فحدثتكم بكل ما أعلم، ما وصلت يدي إلى فمي، حتى أقتل(مختصر تاريخ ابن عساكر 6 / 259). أي لو أخبر حذيفة بأسماء المنافقين الأحياء منهم والأموات، لقتلوه ، لذلك لم يخبر بأسمائهم في زمن حكم أبي بكر وعمر ولكنه كان لا يصلي عليهم وهذه إشارة ذلك، وفي زمن حكم عثمان وعلي (ع) صرح بأسمائهم فقتلوه، كما توقع هو! ,ويذكر أن الذي مات في زمن عمر وحذيفة لم يصل عليه هو الاول. وتحدث بأسمائهم فمات في حالة يظن انه قتل في المدائن . قال الشيخ الطوسي(قدس)قبض رسول الله(ص) مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة وقال الشيخ المفيد : قبض بالمدينة مسموماً . إننا نذكر من الروايات التي أوردها أهل السنة في مجاميعهم الحديثية والتاريخية ، وتحدثت عن سم اليهودية له ( ص)لكن وقع ذلك سنة ثمانية للهجرة بعد معركة خيبر..

وروي عن الإمام الصادق ( ع) في حديث الحسين بن علوان الديلمي ، أنه حينما أخبر النبي ( ص) إحدى نسائه ، لمن يكون الأمر من بعده ، أفشت ذلك إلى صاحبتها ، فأفشت تلك ذلك إلى أبيها ، فاجتمعوا على أن يسقياه سماً ، فأخبره الله بفعلهما . لا بد أن تسقط كل الآراء التي تسعى لتبرئة هذا الفريق أو ذاك . . وتبقى الشبهة القوية تحوم حول كل الذين ذُكرت أسماؤهم في الروايات..

غـمّض عـيونه وشـيل لوساده يبوحسين///ب ـطّل ونـينه الـمصطفى خـير النّبيّين // وجـبريل يـنعى والـفلك متعطّل عليه//والـمصطفى يـنادي يـفاطم لا تنوحين///بـطلي لـبواجي انـشعب قلبي ياحزينه// لازم يـبـنتي الـيوم عـزّج تـفقدينه// وصّ الـوصي الـكرّار بيَّه ووص لصحاب ///لـحّـد عـلـيه يـجتري يـاقرّة الـعين///هـذا الـحسن مـكسور قلبه من يجبره//وهـذا الـعزيز حسين ياهو يشمّ نحره//ويـاهو عـقب عينك يحطّه فوق صدره // ذلَّـت يـبو ابراهيم من بعدك السّبطين>>>

(برحيل الهادي كلبي أنصاب بسهام/// الفكر شـت ماســكن بالعكَل بسـهام) كَضّيت العمـــــر ماشـــفت بسـهـام/// شــــــــربني الدهـر كاس المنيـــــه

ينصاب .....

مصب الضيم دهري أعليه يناب/// فجعني بطاهـا خلـه الدمع ينصاب

عُكَب عينه الظلع من عندي ينصاب///ولاچنّي بنت سـيد البــرية