إنطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط

انطلقت اليوم الجمعة، الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط.

ونقلت وسائل إعلامية ان "الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد اليوم الجمعة، أن طهران ستتمسك بحقوقها خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي بحزم.

وقال عراقجي قبيل الانطلاق: إن "إيران تدخل المفاوضات بعينين مفتوحتين، وذاكرة حاضرة لأحداث العام الماضي".

وأضاف: "ننخرط في هذه المفاوضات بحسن نية، ونتمسك بحقوقنا بحزم".

فيما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله ان "قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".