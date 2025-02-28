الأمريكيون يحتفلون بعيد الفصح ببيض مقلد.. بسبب نقص بيض الدجاج

ذكرت قناة "إن بي سي"، بأن المواطنين الأمريكيين ومع اقتراب عيد الفصح يتجهون لشراء البيض المقلد المصنوع من البلاستيك والخشب والجبس بسبب نقص بيض الدجاج وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

وبحسب القناة، على الرغم من أن "أسعار البيض قفزت إلى مستويات غير مسبوقة"، فإن بعض الشركات المنتجة لمجموعات الأعمال اليدوية تعتبر تزيين البيض تقليدا لا يمكن التخلي عنه، وأن الكثير من الأسر لا ترغب في التخلي عن هذا التقليد حتى لو اضطرت لتقليل مشترياتها من البيض".

وقالت شبكة متاجر "مايكلز" لمستلزمات الفنون والحرف اليدوية في تصريح للقناة، إنها تتوقع أن يختار الزبائن المنتجات المقلدة للبيض، لافتة إلى أن 43% من إجمالي مبيعات عيد الفصح لهذا العام كانت من البيض المصنوع من الجبس والبلاستيك، والأشكال الأخرى المشغولة يدويا.

ووفقا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فقد ارتفعت أسعار البيض في يناير بنسبة 13.8%، بينما كان الارتفاع في ديسمبر 8.4%. وبحسب الوزارة فإن الولايات المتحدة تفكر في استيراد البيض بشكل مؤقت.

يشار إلى أن حوالي 18.8 مليون دجاجة تجارية تأثرت بإنفلونزا الطيور في يناير الجاري، وهو أعلى رقم شهري منذ بداية تفشي المرض في 2022.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "أي بي سي" بأن سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة بدأت ترفع أسعار الوجبات التي تحتوي على البيض بسبب النقص في هذا المنتج والمشاكل المتعلقة بالإمدادات.