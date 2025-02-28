موسكو تعلن تعيين سفير جديد لدى واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن تعيين ألكسندر دارتشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: "قدم الجانب الأمريكي مذكرة اتفاق تعيين مدير قسم شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف سفيرا فوق العادة ومفوضا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة أنه "تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول أمس الخميس، حيث مثلت واشنطن نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر".

ومن المنتظر أن يصل دارتشيف إلى واشنطن لمباشرة مهامه في المستقبل القريب.