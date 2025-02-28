تلاسن بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

اندلع تلاسن ومشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، فيما أتهم ترامب ضيفه بأنه يريد إشعال حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض "يجب إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأنه لا ينحاز إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بل لمصالح الولايات المتحدة"، وخاطب زيلينسكي "إما أن تبرموا اتفاقاً أو أننا سنبتعد، وضعت نفسك في مأزق ولا تمتلك أوراق مساومة وتفاوض، إن لم تبرمها فالولايات المتحدة ستتركك".

ورد زيلينسكي "ينبغي توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا ولا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط".

وأجابه ترامب "حديثكم يفتقر إلى الاحترام وأنتم تخاطرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".