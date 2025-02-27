البيت الأبيض يعلق على دعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني

علق البيت الأبيض، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، على دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله اوجلان، من داخل سجنه، لانصاره بإلقاء السلاح وحل الحزب.

ورأى البيت الأبيض، ان "دعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح ستساعد في جلب السلام لمنطقة مضطربة".

وكان مؤسس حزب العمال الكردستاني في تركيا، عبد الله أوجلان، قد دعا بوقت سابق اليوم الخميس، إلى حل الحزب، داعياً مسلحي المجموعات إلى إلقاء السلاح، والانتقال للعمل السياسي.

واعتقل أوجلان قبل 26 عاما في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، ونقل لاحقا إلى تركيا في فترة حكم رئيس الوزراء بولنت أجويد، ليحكم لاحقا بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي.

وأعلن حزب العمال وقف إطلاق النار بعد اعتقال أوجلان، لكن ذلك انتهى عام 2004 وعاد للعمل المسلح.

وأطلقت الحكومة التركية عام 2012 حواراً سرياً مع الحزب في النرويج، وفي العام التالي أطلقت مرحلة السلام وشكلت لجنة الحكماء، لكن العمليات المسلحة تواصلت ودخلت مرحلة جديدة من الصراع تجاوزت الحدود بشكل كبير فشملت شمال سورية والعراق، دون أن تؤدي للقضاء على الحزب.