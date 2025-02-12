الكرملين: بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية طويلة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف الساعة.
وقال بيسكوف: "ناقش الرئيسان مسألة تبادل المواطنين الروس والأمريكيين عبر الهاتف. وأكد ترامب لبوتين أن الولايات المتحدة ستنفذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تبادل المواطنين الروس والأمريكيين".
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا.
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