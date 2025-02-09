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ترامب: لن أُرحّل الامير هاري.. تكفيه مشاكله مع زوجته "الفظيعة"


سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الأمير هاري و"مشاكله الزوجية"، بعد أن ترددت أنباء أخيرة عن احتمالية ترحيله من الولايات المتحدة، بسبب إجراءات ترامب الصارمة بشأن اللاجئين.

وعندما سؤل عن الموضوع، قال الرئيس الأميركي إنه سيترك الأمير هاري في الولايات المتحدة، لأنه لديه مشاكل كافية مع زوجته "الفظيعة" ميغان ماركل.

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": "لا أريد فعل ذلك، سأتركه وشأنه، لديه مشاكل كافية مع زوجته"، ووصفها بأنها "فظيعة".

وقد أشار الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى هاري بأنه مغلوب على أمره من قبل ميغان ماركل. وقال للصحفيين: "أعتقد أن هاري المسكين يتم قيادته من زوجته".

وجاء ذلك بعد أن أثيرت تساؤلات حول كيفية دخول هاري إلى الولايات المتحدة بعد اعترافه بتعاطي المخدرات في مذكراته Spare.

وأطلقت مؤسسة Heritage Foundation، وهي مؤسسة فكرية، دعوى قضائية تطالب الحكومة الأمريكية بالكشف عن سجلات تتعلق بطلب تأشيرة هاري لتحديد ما إذا كان قد كشف عن تعاطيه المخدرات.

وتزعم المؤسسة أنه قد يكون قد أخفى استخدامه للمخدرات، وهو ما كان سيؤدي إلى رفض تأشيرته.

كما تم تقديم مزاعم بأن الرئيس جو بايدن قد يكون منح هاري معاملة تفضيلية عندما انتقل هو وميغان إلى كاليفورنيا بعد تخليهما عن الواجبات الملكية.

وفي أحدث مستجدات المعركة القانونية التي استمرت لمدة عامين، ألمح قاضٍ في الولايات المتحدة إلى إمكانية الإفراج عن بعض الوثائق المغلقة المتعلقة بتقديم طلب تأشيرة دوق ساسيكس.

وفي جلسة استماع في واشنطن العاصمة، شدد القاضي على أهمية الشفافية مع احترام الخصوصية، وطلب من وزارة الأمن الداخلي (DHS) مراجعة أي تعديلات ضرورية.

ترامب، الذي يمكنه التأثير في الإفراج عن الوثائق بصفته رئيسًا، كان قد حذر في وقت سابق من أن هاري قد يواجه عواقب إذا كذب بشأن تعاطيه المخدرات في طلب تأشيرته. وفي مذكراته Spare، اعترف هاري باستخدام الكوكايين والماريجوانا والفطر المهلوس، حيث كانت الماريجوانا هي الأكثر فائدة بالنسبة له.

وتطلب طلبات تأشيرة الولايات المتحدة من المتقدمين الكشف عن تعاطي المخدرات، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الموافقة.

الأمير هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميغان وأطفالهما، عبّر عن رضاه عن حياته في الولايات المتحدة وذكر أنه فكر في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية. ومع ذلك، حكم القاضي كارل نيكولز في سبتمبر بعدم وجود مصلحة عامة قوية في الكشف عن سجلات هاري الهجرية، على الرغم من أن مؤسسة Heritage Foundation تطالب بإعادة النظر في هذا القرار.

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