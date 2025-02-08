عراقجي: رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن رفع العقوبات يتطلب التفاوض، ولكن ليس في ظل سياسة الضغط الأقصى، مشددًا على أن المفاوضات لا يمكن أن تتم من موقع الضعف، لأن ذلك سيكون شكلًا من أشكال الاستسلام وليس تفاوضًا حقيقيًا.

وأضاف عراقجي في تصريح صحفي، أن "العقوبات تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية في إيران"، مشيرًا إلى أن "تجربة الاتفاق النووي أظهرت أن الولايات المتحدة لا تفي بوعودها، ولن تسمح إيران بتكرار هذا الإخلال مرة أخرى".

ولفت إلى أن إيران نجحت في خلق قدرات جديدة عبر مجموعة "بريكس" والاتحاد الأوراسي، مؤكدًا أن طهران لا ترغب في التفاوض مع دولة تفرض عليها عقوبات جديدة في الوقت ذاته.

وكان قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي أعلى سلطة في البلاد، أعلن أمس الجمعة رفض للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أنه لا ينبغي التفاوض مع إدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.