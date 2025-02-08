إيران: المفاوضات مع الدول الأوروبية سوف تستمر

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم السبت (8 شباط 2025)، أن المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن القضية النووية وملفات أخرى سوف تستمر.

وكتب مهاجراني في حسابه الرسمي عبر منصة "إكس" إن "استراتيجية الحكومة هي أن يكون هناك صوت واحد مسموع من إيران، وبينما الجميع على دراية بالمشاكل، اليوم نحن بحاجة إلى مزيد من الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى لتجاوز هذه التحديات".

وأضافت مهاجراني "ستستمر المفاوضات مع الدول الأوروبية، والجميع يعلم جيدًا أن إيران في حال كانت المفاوضات غير شريفة، فلن تقبل بها".

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، يوم الجمعة، أن التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي والعقوبات "غير عقلاني وغير شريف".

وأكد سماحته خلال خطاب أمام قوات عسكرية أن التفاوض مع إدارة ترامب لن يكون له "أي تأثير" في حل مشاكل إيران ولن يكون "حكيما أو ذكيا أو مشرفا".