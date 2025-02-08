الصفحة الدولية

بيان عربي جديد ردا على تصريحات إسرائيلية ضد السعودية!


حذر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي -في بيان له- من خطورة مثل هذه التصريحات كونها تؤدي لتأجيج الصراعات بالمنطقة وتهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي، إذ استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طالب فيها ببناء دولة فلسطينية بالمملكة العربية السعودية واصفة تلك التصريحات بأنها غير المسؤولة.

وأكد رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها كما تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما شدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمساس به لا يمكن قبوله .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق على تمسك المملكة العربية السعودية بإقامة دولة فلسطينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في لقاء مع قناة إسرائيلية من واشنطن أول أمس، أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها فهم لديهم "الكثير من الأراضي" على حد وصفه.

وجدد اليماحي تأكيد البرلمان العربي ورفضه القاطع لكافة التصريحات التي تمس بسيادة الدول العربية فضلًا عن كونها تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967.

فيما أكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار شعبها، أصدرت الخارجية المصرية اليوم بيانا أعربت فيه عن إدانتها "بأشد العبارات تلك التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية في مساس مباشر بسيادة المملكة، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حيث أكد البيان رفض مصر "بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها"، مشددا على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه".

كما شددت مصر على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وتطاولا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.

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بيان عربي جديد ردا على تصريحات إسرائيلية ضد السعودية!
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