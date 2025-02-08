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الجيش السوداني يقترب من السيطرة على شمال الخرطوم


صرّح الجيش السوداني اليوم السبت بأنه سيطر على أحد آخر معاقل قوات الدعم السريع في شمال الخرطوم، مع اقترابه من بسط هيمنته بشكل كامل على المنطقة، ومع هذا التقدم، أوشك الجيش على السيطرة بشكل كامل على شمال الخرطوم الذي يشكل إلى جانب أم درمان عاصمة السودان وفق ما ذكر المتحدث باسمه السبت، إذ ذكر الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد ركن نبيل عبدالله في بيان "أكملت قواتنا اليوم (الجمعة) مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل و كافوري من شرازم مليشيات دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وتعد هذه المنطقة واحدة من أغنى مناطق الخرطوم ويسكنها مليون نسمة، وتشكل معقلا لقوات الدعم السريع.

فيما شن الجيش الذي يخوض منذ أبريل 2023 حربا مع قوات الدعم السريع، في الأسابيع الأخيرة هجوما واسع النطاق لاستعادة السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم.

كما أوضح مصدر في الجيش إن "القوات اقتربت من الوصول إلى وسط الخرطوم والسيطرة عليه"، موضحا أن "قوات من سلاح المدرعات تتقدم من عدة محاور".

كذلك أعلن الجيش السوداني في وقت سابق، استعادة السيطرة على مدن تمبول ورفاعة والحصاحيصا ومناطق واسعة في وسط ولاية الجزيرة، بعد طرد قوات الدعم السريع منها.

ومن الجدير بالذكر أن النزاع في السودان قد أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، فيما لا تزال الدعوات الأممية والدولية مستمرة لإنهاء الحرب، بغية تجنيب السودان كارثة إنسانية.

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