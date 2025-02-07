القوات الروسية تحبط هجوما شنه الجيش الأوكراني في كورسك

أكدت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن قواتها أحبطت الهجوم المضاد الذي شنه الجيش الأوكراني في كورسك أمس الخميس، مضيفة أن الجيش الاوكراني خسر أكثر من 370 جنديا وعددا كبيرا من المعدات خلال آخر يوم.

وقالت الدفاع الروزسية في بيان إن "وحدات مجموعة قوات الشمال تمكنت من إحباط محاولة القوات الأوكرانية تنفيذ عمليات هجومية مضادة في اتجاه قريتي تشيركاسكايا كونوبيلكا وأولانوك، وقد تم صد جميع الهجما".

وأضاف البيان أن "خسائر الجيش الاوكراني في هذه المعارك أكثر من 200 جندي، و8 دبابات، و5 مركبات مشاة قتالية وناقلة جند مدرعة، و30 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى 3 آلات هندسية لإزالة العوائق، وآلة وضع جسور، ومعدات أخرى".

وتابع البيان أن "مجموع خسائر القوات الأوكرانية في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة بلغ أكثر من 370 جنديا و11 دبابة و7 مركبات مشاة قتالية و3 ناقلات جنود مدرعة و38 مركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى".