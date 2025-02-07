المحكمة الجنائية الدولية تدين الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات عليها

ادانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، الأمر التنفيذي الأمريكي بفرض عقوبات عليها.

وذكرت المحكمة في بيان ان "ندين إصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة".

وأضافت "ندعو الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.