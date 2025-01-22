خبير: 70% من حوالات العراق تسيطر عليها مصارف أردنية وخليجية

أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، اليوم الاربعاء، أن المصارف الأردنية والخليجية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق، مشيرًا إلى أن الدولار يتم تسليمه إلى أربع شركات أردنية وخليجية فقط.

وقال عبد ربه في تصريح ل / المعلومة /، أن "المصارف الأردنية لم تقدم أي خدمات حقيقية للعراق"، مضيفًا أن "إغلاق منصة بيع الدولار فتح المجال أمام المصارف الأردنية والأجنبية للاستحواذ على السوق المالية العراقية، ما أثار تساؤلات حول دور المؤسسات المالية العراقية في هذا الشأن".

وبين ان "المصارف الأردنية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق"، موضحاً أن"هذه السيطرة تشكل ضررًا مباشرًا على سيادة العراق وقراراته المالية، خاصة مع غياب أي دور فعّال لهذه المصارف في خدمة الاقتصاد العراقي".

ودعا إلى "مراجعة السياسات المالية وتعزيز الدور المحلي لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد".

وتشير التقارير إلى سيطرة 8 مصارف أردنية وخليجية على عمليات التحويل المالي في العراق، ما أدى إلى تحكم هذه المصارف في تدفق الدولار داخل البلاد. هذه السيطرة فرضت إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب عراقي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والسيادة المالية.