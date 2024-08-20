النائب مصطفى سند : : الحكومة فشلت بالسيطرة على ملف الدولار

عدّ عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند،، ان الحكومة والبنك المركزي فشلا بالسيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال سند في تصريح صحفي أن "الحكومة لم تنجح بالسيطرة على سعر صرف الدولار بسبب سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي ، مشيرا الى ان مباحثات الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي لم تحقق اي نتائج ايجابية سوى لقاء بروتوكولي مع بايدن لم يتجاوز الـ20 دقيقة فقط".

وأشار إلى أن "هناك وصاية أمريكية لإدخال البنك الأهلي الأردني واستحواذه على العملة الصعبة".