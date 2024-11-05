الصفحة الاقتصادية

أرتفاع مبيعات البنك المركزي إلى أكثر من 273 مليون دولار


أرتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي ،اليوم، بنسبة 96 ‎%‎ على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 273 مليون دولار.

وباع البنك في مزاده اليوم 285 مليوناً و468 ألفاً و819 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليوناً و168 ألفاً و819 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و300 الف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة‎

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