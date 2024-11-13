العراق يؤكد حرصه على دعم وحدة منظمة أوبك لضمان استقرار اسعار النفط

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، حرص العراق على دعم وحدة منظمة أوبك من اجل ضمان استقرار أسعار النفط.

وقال عبد الغني في بيان إن "الوزارة وقعت عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في العديد من حقول الإنتاج"، مشيراً الى أن "العراق يحرص على دعم وحدة منظمة أوبك من اجل ضمان استقرار أسعار النفط".

وأضاف أن "العراق يتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين، ولديه مشاريع واعدة في هذا المجال، حيث سيتم افتتاح واحد منها في مصافي الجنوب بالبصرة بحلول منتصف العام المقبل، وهو مشروع يعد الثاني من نوعه بالمنطقة".