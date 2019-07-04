الصفحة الاقتصادية

السفير الألماني: سيمنس ستوقع الأسبوع المقبل عقد المرحلة الأولى مع العراق


أعلن السفير الألماني لدى العراق سيريل ناون، الخميس، أن شركة "سيمنس" ستوقع عقد المرحلة الأولى مع وزارة الكهرباء العراقية الأسبوع المقبل لإنشاء محطتين بطاقة 800 ميغا واط.

وقال ناون في حوار خاص مع قناة السومرية، إن "شركة سيمنس ستوقع الأسبوع المقبل عقداً مع وزارة الكهرباء للمرحلة الأولى من خارطة الطريق لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية"، مبيناً أن العقد سيتضمن "بناء محطتين كهربائيتين بطاقة 800 ميغا واط".

وأضاف، أن "الشركات الألمانية تشعر بالارتياح خلال عملها في العراق"، مشيراً إلى أن "الشركات تعمل في كثير من النشاطات سواء كانت في مجال الطاقة والبنية التحتية للطاقة والمستشفيات وغيرها من المشاريع الأخرى".

من جهة أخرى، أشار ناون إلى أن "الحكومة منحت 1.5 مليار يورو لإعمار المدن التي دمرها داعش وتوفير الظروف المناسبة لإعادة اللاجئين بسرعة وعودة البلد للاستقرار من جديد"، موضحاً أن "الحكومة الألمانية منحت أيضاً 500 ألف يورو كقرض لهذا الشأن".

يذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الثلاثاء (30 نيسان 2019)، عن توقيع أربع اتفاقيات مع شركة "سيمنس" الألمانية، بقيمة تبلغ 14 مليار دولار.

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