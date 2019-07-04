الصفحة الاقتصادية

العراق وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز


وقعت وزارة النفط، الخميس، مذكرة تفاهم مع نظيرتها العُمانية في مجال النفط والغاز، فيما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان إلى أن المذكرة تضمنت دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في عُمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق.

وقال الغضبان، خلال توقيع المذكرة، بحسب بيان لوزارة النفط تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الوزارة حريصة على توطيد العلاقات مع دول الجوار ودول الاقليم العربي وبما يطور الصناعة النفطية والغازية في البلاد".

وأضاف، أن "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى تصدير النفط الخام العراقي إلى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة، وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين".

وأوضح، أن "المذكرة نصت أيضاً على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز، والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين".

وتابع، أن "مذكرة التفاهم تضمنت أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز وإعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك".

من جانبه، قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد، إن "بلاده تحرص على تطوير العلاقات مع العراق في كافة المجالات، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة النفط العراقية كاحدى أبواب التعاون المشترك مع العراق، وسنعمل على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة".

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العراق وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز
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