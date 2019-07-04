خبير اقتصادي: السمنت العراقي الأفضل على مستوى المنطقة ويحتاج الى اليات صحيحة لتسويقه

اكد عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، الخميس، ان السمنت العراقي الأفضل على مستوى المنطقة، مبينا انه يحتاج الى اليات صحيحة لتسويقه.

وقال العطار في بيان له إن "السمنت العراقي من أفضل أنواع السمنت على مستوى المنطقة"، مشيرا الى ان "صناعة السمنت من الصناعات المهمة والقديمة في العراق التي ترجع بداياتها الى عقد الخمسينات من القرن الماضي".

واضاف العطار أن"مصانع السمنت العراقية تنتج حالياً نحو ٤٠ مليون طن سنوياً وهو ما يكفي لسد حاجة السوق العراقية "، مشددا على ضرورة تسويق السمنت بشكل صحيح من أجل منافسة نظيره الأجنبي في السوق العراقي".

ولفت العطار إلى أن"هذه الصناعة خفضت من طاقاتها الإنتاجية بسبب مزاحمة السمنت الأجنبي فقد أستورد العراق في عام ٢٠١٧ من السمنت العادي ما قيمته ١،٣٣٩ ترليون دينار اي مايعادل ١،١٣١ مليار دولار ".

وتشير الدراسات الى حاجة العراق الى 25-30 مليون طن سنويا من السمنت لغرض سد حاجة السوق المحلية ،اضافة الى تلبية التطور السكاني وحل ازمة السكن وتاهيل واعمار مشاريع, مما حذا بالدولة العراقية الى الاستثمار وخاصة بعد تبني العراق سياسة الاقتصاد الحر .