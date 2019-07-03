الصفحة الاقتصادية

السفير الروسي للعامري: موسكو تهتم بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق


أكد السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، الأربعاء، لرئيس تحالف الفتح هادي العامري أن بلاده مهتمة بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق.

وذكر بيان لمكتب العامري ان "رئيس تحالف الفتح استقبل في مكتبه ببغداد، السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف ونائبه ماكسيم ليتفينوف".

وأشار ماكسيموف، خلال اللقاء، إلى أن "روسيا تسعى للتعاون مع العراق في مجال التصنيع العسكري والتجهيز، كما انها تهتم بالمجال النفطي وتطوير الطاقة في العراق".

وأضاف أن "دور العراق مهم ومحوري في جهود الحوار لحفظ الامن الاقليمي في المنطقة".

من جانبه، عبر العامري عن ترحيبه بالشركات الروسية للعمل في العراق، داعياً الى تعزيز التعاون في مجال التجهيز والتصنيع العسكري الروسي و كذلك في مجال النفط والطاقة. 

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