البنك المركزي: موافقة دائرة تسجيل الشركات على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن موافقة دائرة تسجيل الشركات على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع.

قال البنك في بيان ، إنه "انطلاقاً من واجبات البنك المنصوص عليها في قانونه وبهدف ضمان استقرار القطاع المصرفي وزيادة الثقة به، نعلن عن موافقة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع/ مساهمة مختلطة استناداً لأحكام المادة 19 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل".

وأضاف البنك، أن "الشركة العراقية لضمان الودائع تأسست بمساهمة 42 مصرفاً، منها 6 مصارف حكومية و21 مصرفاً خاصاً عراقياً، و15 مصرفاً عربياً وأجنبياً، فضلاً عن شركة التأمين الوطنيّة وهيئة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة"، مبيناً أن "رأسمال الشركة يبلغ 100 مليار دينار".

يذكر أن شركات ضمان الودائع وجدت لتدعيم الجهود في تحقيق استقرار النّظام المالي والمصرفي.