المقالات

أين كانت "دلتا" وهذه الأسماء كبَدت المحتل خسائر فادِحة ؟


هنالك من يتناول خبر مَفاده "إن قوات دلتا تنتشر قرب الحدود العراقية"، في إشارة تَرهيب مقارنتا لما حدث قبل أيام قليلة مع رئيس فنزويلا، إذ نذكر أن قوات الولايات المتحدة الأميركية بجميع صنوفها، ومعها جيوش إئتلاف مايقارب (40) دولة، غزت العراق عام (2003 م) ولم يستطيعوا الصمود أمام عمليات جيش الإمام المهدي "عجل الله فرجه الشريف" والذي كان في حينها يقاتل بِمعدات بسيطة وأساليب متواضعة بما تتمتع به سرايا السلام وباقي فصائل المقاومة الآن .

جيش الإمام المهدي، لواء اليوم الموعود، المجاميع الخاصة هذه الأسماء التي زرعت الرعب في قلب المحتل آنذاك، كبدت المحتل خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات ولقنتهم دروس في القتال، مما دعا القوات الأميركية حينها أن تطلق أسم "شارع الموت" على الشارع الرئيس الذي يمر بمنطقة العبيدي، و "مدينة الاشباح" على مقبرة وادي السلام .

عندما نذكر بطولات المقاومة الإسلامية في العراق لا يعني إننا نبتعد عن الواقع ونستهين بتكنولوجيا القوات الأميركية وسلاحها المتطور الذي صعب عليه الصمود أمام قتال المدن وحرب الشوارع التي انتصر فيها المجاهدين .

"الزبدة" كما يقال على لسان أبناء جنوب العراق .. أين كانت قوة "دلتا" ؟، عندما كانت الآليات الأميركية تدمر وسط عويل طاقمها في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
