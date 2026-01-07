أين كانت "دلتا" وهذه الأسماء كبَدت المحتل خسائر فادِحة ؟

هنالك من يتناول خبر مَفاده "إن قوات دلتا تنتشر قرب الحدود العراقية"، في إشارة تَرهيب مقارنتا لما حدث قبل أيام قليلة مع رئيس فنزويلا، إذ نذكر أن قوات الولايات المتحدة الأميركية بجميع صنوفها، ومعها جيوش إئتلاف مايقارب (40) دولة، غزت العراق عام (2003 م) ولم يستطيعوا الصمود أمام عمليات جيش الإمام المهدي "عجل الله فرجه الشريف" والذي كان في حينها يقاتل بِمعدات بسيطة وأساليب متواضعة بما تتمتع به سرايا السلام وباقي فصائل المقاومة الآن .

جيش الإمام المهدي، لواء اليوم الموعود، المجاميع الخاصة هذه الأسماء التي زرعت الرعب في قلب المحتل آنذاك، كبدت المحتل خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات ولقنتهم دروس في القتال، مما دعا القوات الأميركية حينها أن تطلق أسم "شارع الموت" على الشارع الرئيس الذي يمر بمنطقة العبيدي، و "مدينة الاشباح" على مقبرة وادي السلام .

عندما نذكر بطولات المقاومة الإسلامية في العراق لا يعني إننا نبتعد عن الواقع ونستهين بتكنولوجيا القوات الأميركية وسلاحها المتطور الذي صعب عليه الصمود أمام قتال المدن وحرب الشوارع التي انتصر فيها المجاهدين .

"الزبدة" كما يقال على لسان أبناء جنوب العراق .. أين كانت قوة "دلتا" ؟، عندما كانت الآليات الأميركية تدمر وسط عويل طاقمها في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى .