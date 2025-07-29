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الحشد؛ منظومة قيم مطرزة بمعاني التضحية والإيثار والرِفعة..!

79 2025-07-29

عبد محمد حسين الصافي

الحشد؛ (د مٌ) طهور وأرواح نقية متسامية..

 

الحشد؛ منجز عظيم أطاح بتقديرات مراكز بحثية متخصصة قالت عن دا عش انه تنظيم شرس وعنيد يلزم القوات العراقية عشرات السنين للإطاحة به، ولكن الحش د وبالتكاتف مع الأجهزة الأمنية الأخرى، أشعل المراحل تحت أقدامهم وحرق السنين فوق رؤوسهم، وجعلها ثلاثاً..

 

الحشد؛ في مقدمة من قالت المرجعية العليا في فرسانهم، “يا مَن ليس لنا غيركم نفتخر به”، وكان قولا فصلا..

 

الحشد؛ أنفاس المهند س جما ل، والبخاتي صالح، والفياض عبد الرضا، والمحمداوي ابو منتظر، والكناني مهدي، والمظفر شيخ جعفر، والمرياني ناجي، والصالحي ابو تحسين، والموسوي ابو حسنين، والدراجي ابو فضة، والترف علي رشم، والغض الكلابي مثنى شبيه القاسم..

 

الحشد؛ أنفاس كل هؤلاء ومعهم قوافل الشهداء التي مازالت تحوم على روابي العراق ومرتفعاته ووديانه..

الحش د؛ أجساد طاهرة أبت الا ان تتوسد تراب الغري، وتسكن جوار سيدها ومعشوقها أبي تراب..

 

المطيعون لله، المنصفون للحش د يعرفون الحش د من خلال تلك المثابات المضيئة والمعاني الناصعة..

 

وأعداء الله، المبخسون للحشد الموتورون منه، فلا همَّ لهم سوى تعقب الإسقاطات والشطط والإنحرافات الفردية، فينفخون فيها تعميما وتشويها لإشباع نزوات أحقادهم وحنقهم، ولإرضاء نزعاتهم المريضة..

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