اجتثاث البعث العراقي (كشجرة خبيثة اجتثت)

الدكتور فاضل حسن شريف

حزب البعث العراقي ومناصيريه كالشجرة الخبيثة يجب اجتثاث فكر الحزب وداعميه من أرض العراق كما جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن اجتثاث "وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ" ﴿ابراهيم 26﴾ و الكلمة "الخبيثة " هي كلمة الكفر و الشرك، و هي القول السي‌ء و الردي‌ء، و هي البرنامج الضالّ و المنحرف، و الناس الخبثاء، و الخلاصة: هي كلّ خبيث و نجس. و من البديهي انّ مثل هذه الشجرة ليس لها اصل، و لا نمو و لا تكامل و لا ثمار و لا ظلّ و لا ثبات و لا استقرار، بل هي قطعة خشبيّة لا تصلح الّا للاشتعال. بل اكثر من ذلك هي قاطعة للطريق و تزاحم السائرين و أحيانا تؤذي الناس. و من الطريف انّ القرآن الكريم فصل الحديث في وصف الشجرة الطيّبة بينما اكتفى في وصف الشجرة الخبيثة بجملة قصيرة واحدة "اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ" (ابراهيم 26)، و هذا نوع من لطافة البيان ان يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر المحبوب بينما يمرّ بسرعة في جملة واحدة بذكر المبغوض. و مرّة اخرى نجد المفسّرين اختلفوا في تفسير الشجرة الخبيثة، و هل لها واقع خارجي؟ قال البعض: انّها شجرة الحنظل و التي لها ثمار مرّة و رديئة. و اعتقد آخرون انّها الكشوت و هي نوع من الاعشاب المعقّدة التي تنبت في الصحراء و لها اشواك قصيرة تلتفّ حولها و ليس لها جذر و لا أوراق. و بما انّ الآيات السابقة جسّدت حال الايمان و الكفر، الطيّب و الخبيث من خلال مثالين صريحين.

تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الحرة عن اجتثاث حزب البعث: الأمر رقم 5 : بدأ نفاذ الأمر في 25 مايو 2003 الأمر رقم 5 المعنون ب(إنشاء المجلس العراقي لاجتثاث حزب البعث) الذي أنشأ الكيان المسمى (مجلس اجتثاث البعث) العراقي. كان المجلس ينفذ الأوامر رقم 1 و4 وفقا لتقدير مدير سلطة الائتلاف المؤقتة أو حكومة عراقية. يتألف المجلس من العراقيين فقط ولكن يختاره مدير البرنامج ويعمل وفقا لتقديره. كلف المجلس بالواجبات التالية إذا ما رأى مدير البرنامج أن المجلس مختص بالاضطلاع بهذه المهام: مدى وطبيعة وموقع ووضع كل ممتلكات حزب البعث العراقي وأصوله بما في ذلك الممتلكات والأصول التي يملكها مسؤولو حزب البعث وأعضائه وأية أساليب لإخفاء أو توزيع اعتمدت لتجنب الكشف عنها هوية ومكان وجود مسؤولين في حزب البعث العراقي والأعضاء المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الشعب العراقي. تفاصيل أي ادعاءات جنائية ضد مسؤولين في حزب البعث العراقي وأعضائه أي معلومات أخرى ذات صلة بأمر اجتثاث حزب البعث العراقي الذي أصدره مدير سلطة الائتلاف المؤقتة في 16 مايو 2003... والأمر المتعلق بإدارة ممتلكات حزب البعث العراقي وأصوله. شملت واجبات المجلس الأخرى ما يلي: أكثر الوسائل كفاءة وإنصافا للقضاء على هيكل ووسائل ترهيب ورعاية حزب البعث العراقي. وسيلة لتحديد وتصنيف مسؤولي وأعضاء حزب البعث العراقي. أكثر الوسائل كفاءة وعدالة لاستعادة ممتلكات حزب البعث العراقي وأصوله: الأفراد الذين يعتبرهم المجلس يجب إعفاؤهم من أمر اجتثاث البعث العراقي. ثمة شرط هام آخر في هذا الأمر هو أن (أي شهادة حية أو بيانات خطية يقدمها الأفراد إلى المجلس لا يجوز تقديمها كدليل ضدهم في أية إجراءات جنائية). تمشيا مع الأوامر الأخرى كانت الغرامة المالية والسجن الممكن عقوبات محتملة بالنسبة للذين لم يمتثلوا لطلبات المجلس. أخيرا فإن مدير البرنامج يتمتع بسلطة على المجلس وقراراته ويتعين على المجلس الامتثال لجميع أنظمة سلطة الائتلاف المؤقتة. دخلت حيز النفاذ في 3 يونيو 2003 مذكرة إضافية عنوانها (تنفيذ أمر اجتثاث حزب البعث رقم 1) تصف العملية التي ينبغي من خلالها تنفيذ الأهداف الموصوفة في الأمر رقم 1 والقرار رقم 5.

الأمر رقم 7 : دخلت المذكرة المعنونة ب(تفويض السلطة بموجب أمر اجتثاث حزب البعث رقم 1) حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2003 إلى تغيير موقف سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بتنفيذ سياسة اجتثاث حزب البعث المعبر عنها في الأمر رقم 1 وهذا التغيير في الموقف ينعكس في الديباجة التي تنص على أنه (في ظل النظام السابق قد يكون بعض العراقيين قد أصبحوا ينتمون إلى حزب البعث لأسباب لا تتعلق في المقام الأول بمعتقداتهم الإيديولوجية). كما أن المذكرة التي ألغت أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 5 الذي أنشأ المجلس العراقي لاجتثاث حزب البعث يحول دون تنفيذ الأمر رقم 1 إلى اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث حزب البعث. في حين تم نقل الصلاحيات والواجبات المكلفة عادة باتفاق السلام الشامل من أجل اجتثاث حزب البعث للمجتمع العراقي إلى مجلس الإدارة وهيئاته الفرعية احتفظت سلطة الائتلاف المؤقتة ضمن المذكرة بسلطة مراجعة الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركات التابعة لها. علاوة على ذلك فإن أي إجراءات يتخذها مجلس الإدارة والشركات التابعة له والتي تعتبر أنها تنطوي على مخاطر أمنية محتملة ستناقش مع مدير سلطة التحالف المؤقتة قبل التنفيذ. كما تم مساءلة مجلس الإدارة والشركات التابعة له من خلال تقديم تقارير شهرية إلى سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن الإجراءات المتخذة ضد المواطنين العراقيين وأسماء الأفراد المعينين لاستبدال الأشخاص الذين تم إزالتهم بموجب معايير الأمر رقم 1. الأمر رقم 100 : بدأ نفاذ الأمر النهائي الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 30 يونيو 2004 (ولكنه كتب ووقع في 28 يونيو 2004) وكان عنوانه (نقل القوانين والأنظمة والأوامر والتوجيهات الصادرة عن سلطة التحالف المؤقتة). في إطار عنوانها كان الغرض من الأمر هو التخلص التدريجي من سلطة الائتلاف المؤقتة ونقل السلطة إلى (الحكومة العراقية المؤقتة) الجديدة التي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في نفس اليوم الذي حل فيه اتفاق السلام الشامل في يونيو 2004. تضمن الأجزاء الأولى من الأمر أن تشمل أي إصدارات سابقة من اتفاق السلام الشامل جميع الموظفين الأجانب العاملين بشكل قانوني في العراق. في أجزاء أخرى من الأمر تلغى الأوامر السابقة في مجملها(. أخيرا فإن المذكرة رقم 7 التي نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة على عملية اجتثاث حزب البعث للجمعية العراقية إلى) وقد ألغيت لجنة مكافحة حزب البعث بموجب الأمر رقم 100 إلا بعد أن (تصدر الحكومة المؤقتة العراقية أمرا بإنشاء المجلس العراقي المستقل لاجتثاث حزب البعث). بالإضافة إلى هذا الإلغاء كانت المذكرة رقم 1 أيضا. في الواقع يلغي الأمر رقم 100 سلطة ولغة سياسة اجتثاث البعث ولكنه يسمح باستمراريتها في ظل الحكومات العراقية اللاحقة.

حزب البعث المجرم لا قرار له في أرض العراق فاجتثاثه واجب أخلاقي وقانوني وديني كما قال الله جل جلاله "وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ" ﴿ابراهيم 26﴾ قرار اسم اي ثبات وسكن، و"جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ" ﴿ابراهيم 29﴾ القرار اي المقر،"ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ" ﴿المؤمنون 13﴾ قرار مكين اي الرحم، و"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ" ﴿المؤمنون 50﴾ ذات قرار اي يستقر فيه ويعمر، و"أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" ﴿النمل 61﴾ الارض قرارا اي ساكنة لا تهتز، و"قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ" ﴿ص 60﴾ القرار اي المقر او المصير، و"يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ" ﴿غافر 39﴾ دار القرار اي دار الاقامة الابدية، و"اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" ﴿غافر 64﴾ الارض قرارا اي مستقرا للعيش، و"فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ" ﴿المرسلات 21﴾ قرار مكين اي الرحم، و"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" ﴿الأحزاب 33﴾ قرن في بيوتكن اي ألزمن بيوتكن، و"مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ" ﴿الحج 5﴾ ونقر: الواو حرف عطف، نقر فعل، نقر في الارحام اي نبقي في الرحم الجنين حيا اذا شاء الله سبحانه.

عن موقع تي آر تي كلوبال قانون اجتثاث البعث يخلق أزمة في الأوساط العراقية.. فهل يُلغى؟ للكاتب محمود النجار: الإطار التنسيقي يحذّر من حلّ هيئة المساءلة والعدالة: أعرب قادة وأعضاء من الإطار التنسيقي عن قلقهم بشأن حلّ "هيئة المساءلة والعدالة" وحذروا من عودة حزب البعث إلى العراق، وأصرُّوا على عدم توريط الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وإقحامها في أزمات سياسية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية. في هذا السياق قال القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم لموقع TRT عربي: "عودة البعثيين مرتبطة بحلّ هيئة المساءلة والعدالة، وهذا ملفّ شائك قضائياً ودستورياً، وهو ليس من مهامّ رئاسة الوزراء، بل من اختصاص مجلس النواب العراقي، ولا يدخل ضمن برنامج الحكومة الجديدة، إذ إن إمكانية حلّ الهيئة المذكورة تحتاج إلى تشريع قانون جديد يُنهي عملها، ثم يُصوَّت على قانون جديد من داخل البرلمان". وأضاف فدعم: "قضية حل هيئة المساءلة والعدالة يجب التصويت عليها بـ(النصف زائداً واحد) من داخل البرلمان العراقي، وهذا يقتضي عدم التساهل مع البعثيين بتسليمهم مواقع حساسة في البلاد، وكذلك عدم السماح بعودة نشاطهم السياسي، لأن حزب البعث محظور لارتكابه جرائم ضد الإنسانية". حلّ هيئة المساءلة والعدالة سيُنهي الخلافات السياسية: يقول المحلل السياسي بهاء الجوراني في حديثه لـTRT عربي: "مضى أكثر من 15 عاماً على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وقد عملت الهيئة على إنهاء الوجود البعثي في العراق من خلال إجراءات قانونية حاسمة، أبعدت فيها القيادات البعثية المتورطة، ولكن استخدام القوى السياسية هذه الهيئة أخذ مساراً تعسفياً خطيراً كان له أبعاد سياسية استغلت القوانين لصالح القوى الشيعية على حساب الأحزاب السنية، وهذا بحدّ ذاته عمّق الصراعات بين المتنافسين على الحكم". وتابع: "منذ عام 2008 تطالب القوى السنية بتشريع قانون يمضي نحو إلغائه أو حذف الموادّ التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملفّ الانتخابات بمنع بعض المرشحين السُّنة من التنافس السياسي نحو البرلمان، وانتقد قادة أحزاب سُنّيّة آلية عمل الهيئة لتأخرها في حسم مئات آلاف القضايا المتعلقة بأفراد مشمولين بقرار الاجتثاث". كما أكد الجوراني أنه لن تتوقف الأزمات السياسية في العراق دون حل هيئة المساءلة والعدالة هذه، والذهاب صوب التفاهمات التي تمحو كل الممارسات الانتقامية السابقة، وتؤسس لحكومات ديمقراطية متسامحة تخطّط لمستقبل أفضل للبلاد، وهذا من مصلحة كل الأطراف السياسية الحاكمة بالوقت الحالي في العراق". ويبقى ملف حل هيئة المساءلة والعدالة قضية جدلية من شأنها تعقيد العملية السياسية في العراق، إذ ترى القوى السنية في العراق داخل العملية السياسية وخارجها أن اجتثاث البعث أداة قمع وورقة ضد المعارضين تظهر في الغالب مع مواسم الانتخابات، كما ترى أنها من أكثر الأطراف في العراق التي تطالب بحل الهيئة، وتعمل على تحويل هذا الملف إلى القضاء، وأن تأخر حسم أسماء المشمولين وراءه دوافع سياسية وعقابية. من ناحية أخرى تؤكّد القوى الشيعية خطورة حلّ هيئة المساءلة والعدالة، لما فيه من خطوات سلبية تؤثّر في استقرار الحكم السياسي، وتورّط العراق في أزمات مستقبلية كبيرة، وتُعيد البلاد إلى الدكتاتورية المظلمة.