“الشرع” لم يتخلص من “الجولاني”..!

في سوريا: حكومة الجولاني تفشل في انتزاع ما في داخلها والشرع لم يتخلص من الجولاني الذي في داخله لذلك حاول فرض سيطرة الحكومة بالقوة والقتل ونفس أساليب التطرف.

التي مزقت سوريا وهذه الأساليب فشلت في فرض النظام بل كانت سبب للتمرد نتيجة ممارسات متطرفة وإهانة الكرامة ولكن كرامة الدولة أهينت عندما تقوم إسرائيل بقصف المقر الرئيسي للحكومة ودون رد بل توسل للتطبيع وتخطأ مرة ا رى حكومة الشرع بجعل الحل بيد العشائر في السويداء وينسحب الجيش بأمر وإرغام اسرائيلي وحتما هذه الأفعال ستكون بداية لحرب أهلية وتمزيق لسوريا ويبدو أن الجولاني ما يزال بنفس العقل ولكن ببدلة مختلفة…

ولو ب ثنا في كل حركات التطرف لوجدنا أنها تتخادم مع العد و. سواء علمت أول لا يتعلم لأنه من وضع أسسها ويحصد نتائجها..

ليس من مصلحة عربي أو مسلم أن يقبل بالتجاوز على سوريا وبهذا العدوان ولكن بنفس الوقت سيكون رد الفعل الحكومي بأتجاه الداخل بقوة وضرب الأقليات.

سوف يؤسس لحرب أهلية لا ينجو منها أحد والعلويين والدرز مهما كان عددهم لابد من احترامهم وأحتوائهم وسوريا لم يبقى منها شيء متماسك سوى مقر الحكومة الذي في أي لحظة ممكن أن تنسفه الطائرات..

وللسوريين لا يعادي أحدكم الاخر ولا يشمت بهم فاليوم عليهم وغدا عليك وبعده تقتتلون بينكم وعدوكم رسم الخريطة فلا تكونوا حطبها..

وفي الصورة الجيش السوري ينسحب خوفا من إسرائيل ويترك العشائر هي التي تقتتل فيما بينها في السويداء بذريعة أن عشائر سوريا لا تقبل على فعل الدروز ولكنها بداية حرب أهلية أن لم تتدارك؟؟!!