المقالات

لمن يريد اللحاق بكربلاء، نداء إلى شيعة العالم.

94 2025-06-28

هي حربٌ لعمرُكَ فُرضت علينا

ومَن فُرضت عليه حربٌ خاض غمارُها

فمن قال إن العين لا تُقاوم المِخّرَز ؟…

وإن الدمَ لا ينتصر على السيف ؟...

 

حربنا اليوم…. 

حرب سِلّةٍ وذلة.

حرب حقٍ وباطل

كفر وإيمان

حرب خندقٌ واحد 

وفسطاط واحد

 لا فسطاطين.

بل هي حرب الثبات والطعان 

دفاعاً عن دين الله وتوحيده

.

 

حربنا اليوم إمتداداً لكربلاء، بكل ألقها، وكبريائها، وعظمة انتصاراتها وشجاعة فرسانها .

 

أيُّ عزّةٍ ورفعةٍ يعيشها الشيعة اليوم، وقد شاهد العالم بأسره، كيف يصول القاني المُباح في سماء العدو فتُركس الرايات، وتُقلع الابواب، وتُقوضّ الحصون، وتهُزُّ الاركان، ويُدَمدَم الكيان ويُدَمّر

 بكل عضبٍ بالستي 

وفرط صوتي 

وفتاح وعماد وخيبر.

 

ألا فاعلموا يا أتباع عليّ … 

أن من كان يتمنى أن يكون مع الحسين علي السلام في كربلاء فالحسين وخطه ونهجه و كربلائه

 قد نزلوا الميدان.

 

ألا… 

ومن كان يتمنى أن يكون حاضراً حين قام قيام الحسين عليه السلام، فالقيامُ اليوم قائمٌ بقيام نائب قائمِ آل محمد أرواحنا فداه.

 

ذلك هو قائد الزحف الخامنئي العظيم.

 

ما جري بين خندق الحق إيران وخندق الباطل الكيان

هو حجة علينا جميعاً   

فلا حياد في معارك الحق 

ولا نأي بالنفس في معارك 

الشرف والعزة والكرامة

 

فاستعدوا…

إذ نعيش شهر الدم والعطاء والفداء، شهر التضحية والايثار والإباء

وكلٍ من موقعه وخندقه 

الذي يجب أن يكون فيه.

 

وليكن شعاركم ذاته الذي

 أصمَّ مسامع الدهر

 

لبيك يا حسين

لبيك يا خامنئي

 

سلاماً لمن أحيا خيبر

لمن هزّ الكيان وقدّ وشطر

سلاماً الى قبضات ابناء حيدر

سلاماً إلى من صالّ وكبّر

 

سيدي الخامنئي 

فديتُكَ أباً وقائداً 

وإمام زحفٍ 

وقبضة ذو الفقار

معكم معكم

سلم لمن سالمكم

وحرباً لاهوادة فيها

لمن حاربكم.

 

والله أكبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لمحة عن الخسائر الاقتصادية للكيان جراء حرب الـ 12 يوما
حرب المُتغيرات.
لمن يريد اللحاق بكربلاء، نداء إلى شيعة العالم.
هل انتم نعاج ؟!!!
لماذا أعلن وليد جنبلاط تسليم السلاح.. والسرّ الكبير لسلام الشرع مع إسرائيل؟!
قراءة في خطاب المرجعية.. بمناسبة الاول من محرم الحرام..!
من طهران إلى القدس الطريق لم يعد بعيداً !!!
ميليشيا الناتو
قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعف الكيان الصهيوني
رسالة إلى القائد الأعلى الخامنئي العظيم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك