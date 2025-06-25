الخامنئي.. منظومة المفاعلات النووية لتحقيق منهج إمام المتقين..!

__ الخامنئي ؛ قائد للاحرار ،ورمز للحق الانساني_ حفيدا،وأبا، وجدا_

__ الخامنئي ؛ منار تكون عبر صميم المباديء الانسانية والاسلامية يشع فنارات ترشد نحو طريق الحق ،وقد إرتوى من كتاب الله والرسول والائمة ومن بينهم ؛ الزهراء ،وزينب الكبرى ثم الخميني ،وقد تعطر بحمل رايات القادة الشهداء ورفاقهم .

__ الخامنئي يصافح نبضات ضمائر احرار العالم ويكتب العهود كل ليلة للشهداء الابرار .

__ الخامنئي قائد بلورته كل رجاءات الشعوب مفتاح بشارات من النور المعطر بالمدد الرباني ليفتح البوابات الى الحرية .

__ الخامنئي قبس من رحمة رب العزة يردد في الآفاق .. لا تيأسوا وقد كتب ربكم على نفسه الرحمة وإن نشب الطغاة براثنهم في طريقكم .

__ الخامنئي لكي يحقق منهج إمام المتقين عليه السلام في .. الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية فقد تسامى منظومة من المفاعلات النووية اليانعة بيورانيوم الثورة الشعبية ومقاومة إغتصاب الارض والارادة الانسانية وفي مقدمتها أراضي وإرادة الشعب الفلسطيني .

__ هذا النصر لمحة من أمر الله حملها الامام الخامنئي للمستضعفين في الارض ، مع وعد آخر لا نظمأ بعده أبداً …تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ..