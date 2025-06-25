المقالات

الخامنئي.. منظومة المفاعلات النووية لتحقيق منهج إمام المتقين..!


__ الخامنئي ؛ قائد للاحرار ،ورمز للحق الانساني_ حفيدا،وأبا، وجدا_

__ الخامنئي ؛ منار تكون عبر صميم المباديء الانسانية والاسلامية يشع فنارات ترشد نحو طريق الحق ،وقد إرتوى من كتاب الله والرسول والائمة ومن بينهم ؛ الزهراء ،وزينب الكبرى ثم الخميني ،وقد تعطر بحمل رايات القادة الشهداء ورفاقهم .

__ الخامنئي يصافح نبضات ضمائر احرار العالم ويكتب العهود كل ليلة للشهداء الابرار .

__ الخامنئي قائد بلورته كل رجاءات الشعوب مفتاح بشارات من النور المعطر بالمدد الرباني ليفتح البوابات الى الحرية .

__ الخامنئي قبس من رحمة رب العزة يردد في الآفاق .. لا تيأسوا وقد كتب ربكم على نفسه الرحمة وإن نشب الطغاة براثنهم في طريقكم .

__ الخامنئي لكي يحقق منهج إمام المتقين عليه السلام في .. الحق والحرية والعدالة والكرامة الانسانية فقد تسامى منظومة من المفاعلات النووية اليانعة بيورانيوم الثورة الشعبية ومقاومة إغتصاب الارض والارادة الانسانية وفي مقدمتها أراضي وإرادة الشعب الفلسطيني .

__ هذا النصر لمحة من أمر الله حملها الامام الخامنئي للمستضعفين في الارض ، مع وعد آخر لا نظمأ بعده أبداً …تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخامنئي.. منظومة المفاعلات النووية لتحقيق منهج إمام المتقين..!
نحن المنتصرون في النهاية
سرد العبث في التاريخ
أيهما أفضل الانجازات لدفع الناس للانتخاب أم التخويف
من قصف الرادارات العراقية؟!
خلاصة هذه الجولة من الحرب..!
الدرس القاسي الإيراني: صواريخ الحسم وركوع نتنياهو وترامب تحت أقدام الجمهورية..!
من انتصر ؟ هذا السؤال ترك
الإنتصار الإستراتيجي
الاستخبارات المالية ... بين تمويل الإرهاب وتمويل العملاء!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك