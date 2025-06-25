من قصف الرادارات العراقية؟!

إعلام عبري: هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية أنظمة الرادار في قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة بغداد……( المرصد )

‏بحسب معلومات وردتنا من مصدر مسؤول ( أن تدمير الرادارات يوم امس كان بفعل إسرائيل لانها صاحبة المصلحة الأولى بتغييب وتدمير الرادارات في الاجواء العراقية

‏وهي من استهدف الرادارات مباشرة أو بواسطة أدواتها الداخلية كما فعلت في إيران….

‏وبنفس الوقت عمدت إلى تسويق الفعل نحو المقاومة العراقية التي ‏استندت إلى الحكومة العراقية في حماية السيادة طوال فترة المواجهة بين الكيان الغاصب والجمهورية الإسلامية رغم كل الخروقات كانت تحترم إرادة الحكومة.

‏ان هذا الفعل هو محاولة خبيثة لاستهداف أمن وسيادة العراق وخلق الفتنة مع فصائل المقاومة التي تشكل صمام الامان للنظام السياسي بحكم التجربة والتضحيات

‏كما لا يفوتني التذكير انها قد ‏سربت معلومات سابقة مضللة ثم بادرت اليوم بالهجوم على فصائل المقاومة ولا شك انها تخطط لغد ولكن الله بالمرصاد.