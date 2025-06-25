من قصف الرادارات العراقية؟!

إعلام عبري: هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية أنظمة الرادار في قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة بغداد……( المرصد )
بحسب معلومات وردتنا من مصدر مسؤول ( أن تدمير الرادارات يوم امس كان بفعل إسرائيل لانها صاحبة المصلحة الأولى بتغييب وتدمير الرادارات في الاجواء العراقية
وهي من استهدف الرادارات مباشرة أو بواسطة أدواتها الداخلية كما فعلت في إيران….
وبنفس الوقت عمدت إلى تسويق الفعل نحو المقاومة العراقية التي استندت إلى الحكومة العراقية في حماية السيادة طوال فترة المواجهة بين الكيان الغاصب والجمهورية الإسلامية رغم كل الخروقات كانت تحترم إرادة الحكومة.
ان هذا الفعل هو محاولة خبيثة لاستهداف أمن وسيادة العراق وخلق الفتنة مع فصائل المقاومة التي تشكل صمام الامان للنظام السياسي بحكم التجربة والتضحيات
كما لا يفوتني التذكير انها قد سربت معلومات سابقة مضللة ثم بادرت اليوم بالهجوم على فصائل المقاومة ولا شك انها تخطط لغد ولكن الله بالمرصاد.
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