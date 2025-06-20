استنكار . جريمة قصف التلفزيون الايراني

لقد اضاف الكيان اللقبط جريمة جديدة تضاف للجرائم التي لا تحصى ولا تعد ضاربا بعرض الحائط جميع المعاهدات والمواثيق الدولية باستهداف مؤسسة اعلامية ايرانية باستهدف التلفزيون الايراني .
هذه الجربمة التي ارتكبتها اسرائيل للتغطية على الجرائم التي تخلفها الهحمات الاسرائيلية بقصف المدنيين العزل وقصف مستشفى الاطفال .
استهداف التلفزيون الايراني للتعتيم على الجرائم التي ينقلها التلفزيون الايراني للعالم بنقله الجرائم الدنيئة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وفضحه للعيان .
ومن هنا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الوقوف بقوة ضد العدوان الاسرائيلي باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والاعلامية .
وعلى جميع مؤسسات الصحافة والاعلام ادانة واستنكار جرائم الكيان الاسرائيلي اللقيط .
صباح الرسام
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