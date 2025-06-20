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استنكار . جريمة قصف التلفزيون الايراني

61 2025-06-20

لقد اضاف الكيان اللقبط جريمة جديدة تضاف للجرائم التي لا تحصى ولا تعد ضاربا بعرض الحائط جميع المعاهدات والمواثيق الدولية باستهداف مؤسسة اعلامية ايرانية باستهدف التلفزيون الايراني .

هذه الجربمة التي ارتكبتها اسرائيل للتغطية على الجرائم التي تخلفها الهحمات الاسرائيلية بقصف المدنيين العزل وقصف مستشفى الاطفال .

استهداف التلفزيون الايراني للتعتيم على الجرائم التي ينقلها التلفزيون الايراني للعالم بنقله الجرائم الدنيئة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وفضحه للعيان .

ومن هنا نطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الوقوف بقوة ضد العدوان الاسرائيلي باستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والاعلامية .

وعلى جميع مؤسسات الصحافة والاعلام ادانة واستنكار جرائم الكيان الاسرائيلي اللقيط .

صباح الرسام

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