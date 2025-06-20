الشيعة والكيان وحرب البصائر..

ألا فمن كان يتمنى أن يكون حاضراً في بدر فنحن بها.

ومن كان يتمنى أن يكون في أُحد للدفاع عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله حين هرب المسلمون وبقي أخيه أسد الله علياً للدفاع عنه فنحن بها.

ومن كان يتمنى أن يكون في الخندق ويصول مع إمامه علي الذي يممَ بذو الفقار رأس بن ودّ فنحن بها.

ومن كان يتمنى أن يكون حاضراً في خيبر ،وكيف أن علياً قدّ مرحب وشطرهُ نصفين فنحن و أيم الله نعيش الان خيبر بحذافيرها ومع حفيد قالع الباب قائدنا الخامنئي الذي قدّ وأحرق ودمدم على كيان خيبر.

بل من كان يتمنى أن يكون في كربلاء مع إمامه الحسين عليه السلام ويسل السيف مجيباً وملبياً لنداء هل من ناصرٍ ينصرني فنحن بها.

اليوم أيها الاخوة نعيش كل تلك الحروب المفصلية بين الحق وأهله وبين الباطل والفتنة والرياء ممثلاً بقض الاستكبار العالمي وقضيض ذيوله .

فلا عُذر بعد اليوم وقد خرج إيمانُ زماننا كله ممثلاً بالجمهورية الاسلامية إلى باطل زماننا كله ممثلا بالتحالف الصهيوامريكية.

معسكرين لا ثالث لهما

فإما الحق وإما الباطل

ولا مكان للحياد والوقوف على التل،

فالحياد اليوم هو كفر وباطل ونفاق .

فلينظر أحدنا أين

ومع من يقف

وتحت ظلال أي الرايتين

يقاتل

اللهم ارزقنا يقيناً صادقاً

وثباتاً راسخاً

وبصائر نافذة

كي نرى الحق حقاً فنتبعه

والباطل باطلاً فنجتنبه و

ونقاتله ونتصدى له.