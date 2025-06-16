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*خامنئيّ وخَيبر:* *زَحفُ الحيدَرِيَّيْنِ*

104 2025-06-16

أيُّهَا القائدُ الهِزَبْرُ،

 

حُصُونُهُمْ تَنْتَظِرُ،

والقِلاعُ تَتَحَفَّرُ،

جُدْرَانُهَا العَتِيقَةُ تَلْهَجُ

بِاسْمِكَ وَذِكْرِكَ،

والكِيَانُ يَحْتَضِرُ…

 

خَيْبَرُ…

وَمَا أَدْرَاكَ مَا خَيْبَرُ؟

وَصَاحِبُ خَيْبَرَ،

وَمَنْ دَمْدَمَ عَلَى خَيْبَرَ…

 

اِسْمٌ يَعْرِفُهُ الصَّهَايِنَةُ الجُدُدُ وَأَسْلَافُهُمْ،

أَكْثَرَ مِمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ،

وَمَنْ قَلَعَ البَابَ،

وَقَدَّ،

وَشَطَرَ،

وَطَبَّرَ…

 

خَيْبَرُ كُنْهُ ذُو الفَقَارِ،

وَمَا فَعَلَهُ بِالقَادَةِ،

وَالحِصْنِ،

وَالجُنْدِ،

وَالعَسْكَرِ…

 

خَيْبَرُ تُنَادِي اليَوْمَ أَتْبَاعَ حَيْدَرٍ،

وَمَنْ، لَعَمْرُكَ، لِلصَّهَايِنَةِ،

غَيْرُ أَتْبَاعِ حَيْدَرٍ؟!

 

هُوَ الخَامِنَئِيُّ،

أَسَدُ اللهِ،

وَقَائِدُ الزَّحْفِ،

أَشَارَ فَأَخْبَرَ،

فَأَمَرَ وَتَبَّرَ،

وَصَدَحَ بِالحَقِّ:

اللهُ أَكْبَرُ!

 

نَحْنُ لِلْكِيَانِ وَقَادَتِهِ،

وَقُطْعَانِهِ،

وَسَنَدُكُّ حُصُونَهُمْ دَكًّا،

بِقُوَّةِ اللهِ،

وَسَوَاعِدِ مَنْ صَلَّى وَكَبَّرَ…

 

كَمَا فَعَلَ عَلِيٌّ فِي خيّبَر،

حِينَ زَلْزَلَ الأَرْكَانَ،

وَحَطَّمَ التِّيجَانَ،

وَأَرْدَى "مَرْحَبَ"

بِذُو الفَقَارِ،

فَشَطَرَ…

 

خَيْبَرُ…

لَبَّيْكَ سَيِّدِي،

لَبَّيْكَ قَائِدِي،

لَبَّيْكَ خَامِنَئِي…

وَالزَّحْفُ كَبَّرَ…

اللهُ أَكْبَرُ!

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