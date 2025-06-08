الى الكذاب عبد الله النفيسي

للمرة الثانية اكتب الى الكذاب الطائفي "عبد الله النفيسي" وارجو من السادة القراء عدم المؤاخذة وان يعذروني { لأني نزلت الى مستوى النفيسي الذي باع شرف كلمته} دفعتني حادثة في التاريخ موقف عبد الله بن عفيف الازدي الرجل المجاهد حين رد على الطاغية عبيد الله بن زياد بن ابيه حين تهجم على ال بيت محمد{ص} كذلك يريد عبيد الله النفيسي{ ابن زياد ابن ابيه في عصرنا} ان يعتبر الشيعة هم الادنى "ومكفخة والاقل شانا من الاخرين" .

حين يسرد الكاذب امثال عبيد الله بن زياد النفيسي الكذب لا بد من وجود عبد الله بن عفيف في هذا الزمن الاغبر ليرد عليه الزمن الذي جعل الكويتي عبيد الله بن زياد النفيس ان ينال من الشيعة. فأقول له بكل احترام بما يليق به :ايها القذر المخرف: يا أيها السائر على خط ابن مرجانه :انما الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه} قبل فترة قلت كلمة وانت تحت تأثير الزهو والطائفية وقبضت مقابلها مالا خليجيا بلا شك. قلت ان المذهب الشيعي ليس مذهبا. بل مجموعة سياسية غلبت على امرها بعد واقعة كربلاء. في وقتها رديت عليك من القران الكريم الذي يذم الاكثرية ويمدح الاقلية . وانت لا تعرف في القران شيئا لذلك سكت.

ولا تعرف اسباب قلة عدد الشيعة وما فعله اباءك فيهم, من قتل وتهجير ومنع كتابة الحديث . واقصاء رايهم . فصرت انت وابناء[ اسرى عين تمر] اليهود والنصارى تتحدثون باسم الاسلام .وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها. واتحداك ان تنكرها.!!!!

واليوم سمعت منك كذبة يستحي منها المنحرفون اخلاقيا. ولا ادري ما المناسبة يا شيخ الكذابين يا نفيسي, وما الذي حملك غير طائفيتك وكرهك لعلي(ع) وابناءه وشيعته. حين قلت {ان اياد علاوي لما كان رئيس وزراء العراق زار محافظة العمارة .والتقى بالحكومة المحلية فيها . وحين رجع سأله شخص مثلك سؤال تافه لا يمكن ان يخطر على بال عاقل.

"ماذا وجدت يا سيادة رئيس الوزراء في العمارة..؟" فقال: لم اجد احدا من العراقيين في حكومة العمارة . بل وجدت ضباط ايرانيين حتى لا اعرف لغتهم .. انا لا استغرب لماذا لم يرد عليك احد من حكومة العمارة. ربما لسخافة رايك. ولكني اعتب على ذوقك وطائفيتك وعدم وجود شرف ومعايير وانسانية وغيرة عندك .

اقول لك كلمة نسيتها انا اذكرك فيها. ان تقول ان اياد علاوي حين زار العمارة . جمع له اعضاء مجلس المحافظة خمسين بنت بالغة حللن شعرهن ورقصن امام اياد علاوي وطبعا انت متابع جيد . ولكنك هنا كنت اعمى لا ترى.. ثم جاءت نساء شيعيات قبلن اياد علاوي من خده وشفتيه . ثم احتضن كل واحدة منهن . والتصقن صدر على صدر. وبطن على بطن, الم يحدث هذا يا شيخ الكذابين في العمارة ..؟ ولماذا لم تذكر عدد الايرانيين في قاعدة خميس مشيط في العمارة وقواعد الفرس التي طارت منها الطائرات يقصفن محافظات العراق كلها من الشمال للجنوب.

اخيرا اكرر اسفي ان كتبت هذا الرد على شخص لا قيمة لكلامه مثلك . وهو لا يساوي شسع نعل طفل من اطفال العمارة. الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة . واقسم بالله العلي العظيم اني اكتب وامام عيني عبارة الامام علي{ع} حيث يقول: "انزلني الدهر حتى قالوا علي ومعاوية" وهي عبارة تعبر عن شعوره بالاسى والانتقال من المجد إلى ما هو أدنى، ان يتكلم علينا {ع} مع معاوية جدك مقارنة بينه وبين معاوية وهو ما كان يعتبره هوانًا على نفسه. وانا اليوم ارى نفسي من هوان الدنيا ان اذكر الكذاب ابن الكذاب عبيد الله بن زياد النفيسي الاموي.